Tegyen egy sétát az új helyre költözött Aeroparkban - képriport

A Múzeumok éjszakája rendezvényhez kapcsolódva szombaton adták át az új helyre költöztetett Aeropark repülőgép múzeumot.Az Aeropark a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér parkolójának bővítése miatt az idén tavasszal költözött át a repülőtéri felüljáró mellé. A Malév életében egykor meghatározó szerepet játszó, a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe tartozó repülőgép típusok, valamint a speciális repülőtéri járművek exkluzív környezetbe kerültek, a repülőgépek különleges éjszakai megvilágítást is kaptak - tájékoztatott a múzeum.Az új Aeroparkban megépült egy valósághű futópálya kicsinyített mása, ami több mint 20 méter hosszú. A szabadtéri múzeumban a 11 légijármű mellett oldtimer repülőtéri autók is láthatók, valamint szimulátor és egy modelleket, repüléssel kapcsolatos emléktárgyakat árusító bolt is működik.Közölték továbbá, hogy a Közlekedési Múzeum az idei évtől új családi és múzeumpedagógiai programokat hirdet a kiállítóhelyen, ami a tervek szerint számtalan rendezvénynek ad majd otthont.Folytatódik a repülőgépek rekonstrukciója is: a Tupoljev Tu-154-es, a Tu-134-es, valamint egy Iljusin Il-18-as pilótafülkéjét felújítják, és új külső fényezést kap a Liszunov Li-2-es.