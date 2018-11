Te mit titkolsz? - Ütős vígjáték készült főszerepben a mobiltelefonokkal

A mobiltelefonunk az életünk fekete doboza: a fotóinkon és az üzeneteinken túl, számos információt tárol a munkánkról, az érdeklődési körünkről, sőt a magánéletünkről is. A készülékünkben fejlett biztonsági rendszerek gondoskodnak a titkaink őrzéséről, azonban amint mások is hozzáférnek mobilunkhoz, mindezen adatokról lehull a lepel, feltárul a valódi személyiségünk. A BÚÉK zseniálisan dolgozza fel ezt a témát, büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen fordulatokban gazdag produkció mögé állhatunk és megmutathatjuk, titkaink mindig is voltak, a mobiltelefonok csupán eszközök, amelyek megkönnyítik a mindennapjaikat és segítenek gyorsabban elérni a céljainkat, a döntés, hogy hogyan használjuk a készülékünket mindig a mi kezünkben van"

A BÚÉK változatos, mégis hétköznapi problémákon keresztül mutatja be a lebukástól, a személyiségünk valódi feltárásától való félelmünket"

Jelenleg világszerte mintegy 2,53 milliárdokostelefon bújik meg a felhasználók zsebében. Van, amelyik családi fotókat, van, amelyik megvalósításra váró álmokat és van, amelyik súlyos titkokat rejt.A mobiloknak köszönhetően mostanra szinte az egész életünk elfér a tenyerünkben, de vajon meg mernénk mutatni a tartalmát a hozzánk legközelebb állóknak (ülőknek)? Vajon ugyanazok az emberek vagyunk az okostelefonunkon keresztül, mint amit az életben is mutatunk? Ilyen és ehhez hasonló a kérdéseket boncolgat Goda Krisztina a Samsung Electronics támogatásával készült új vígjátékában, amely 2018. december 6-tól lesz látható a mozikban.Az okostelefon egy eszköz a kezünkben, amelyet használhatunk jól és rosszul egyaránt. A mobilok számos területen megkönnyítik az életünket, mivel mindig kéznél vannak, így egyszerűbbé teszik a kapcsolattartást, az üzenetváltást a fotózást, az adatok tárolását. Minél többet használjuk azonban a készülékünket, annál inkább az életünk tökéletes lenyomatává válik. A 18-65 éves korosztály körében 40, míg a 14-18 évesek körében 43 százalék azok aránya, akik a telefonjukon tárolt információkat személyes titokként kezelik. A Samsung legújabb, Magyarországon végzett reprezentatív kutatásából az is kiderül, hogy a megkérdezett felnőttek csupán 20 százaléka engedné, hogy bárki belenézzen a telefonjába, míg a tinik körében ez az arány csupán 11 százalék– mondta el Witsch Gerda, a Samsung Electronics Magyar Zrt. marketingvezetője.– foglalta össze Geszti Péter, aki a BÚÉK film producereként kereste meg a Samsung Electronics-ot, és részt vett a filmhez kapcsolódó kommunikációs kampány kialakításában.A különös Szilveszter meglepetésekkel, titkokkal, nem várt csavarokkal teli történetét olyan zseniális színészek keltik életre a filmben, mint Szávai Viktória, Mészáros Béla, Bata Éva, Hevér Gábor, Lengyel Tamás, Törőcsik Franciska és Elek Ferenc.Vajon melyikük mit titkol, mit szégyell, hogyan próbálja leplezni másik szerelmét, párhuzamos életét? December 6-tól minden kiderül a mozikban.[1] https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/ [2] Samsung Electronics: A magyarok mobilhasználati szokásai c. felmérés, 2018