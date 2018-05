Társkeresőn bukott le Pély Barna

kép: BorsOnline

Május közepén nagyon meglepődött az a hölgyolvasónk, aki hónapokkal ezelőtt regisztrálta magát a Tinder társkeresőre, az általa keresett férfiak között pedig felbukkant a híres zenész, Pély Barna. A hölgy be­számolója szerint úgy állította be a társkereső programot, hogy a kilenc kilométeren belül tartózkodó, számára szimpatikus férfiak adatlapját lássa, Barnába pedig akkor „botlott bele", amikor a 4-6 villamossal, Budán járt, közel ahhoz a lakáshoz, ahol Pély és felesége, Dorina élnek. Az olvasónk le is fotózta a találatot, majd amikor elküldte a szerkesztőségünkbe, nyomozásba kezdtünk, vajon hiteles-e a hirdetés? Néhány telefonhívás után kiderült, hogy Dorina az Egyesült Államokban tartózkodott a múlt héten, vagyis Barna egyedül volt itthon. Megkerestük a zenészt, akinek a menedzserével sikerült is beszélnünk. - írja a BorsOnline A hölgy azt mondta, Barna valóban fent van a társkeresőn, de csak viccből, mert elvesztett egy fogadást... Hiába kérdeztük, hogy vajon kivel, miben fogadott a zenész, nem kaptunk választ. Vagy talán mégis... Alig telt el azóta egy hét, és kedd kora délután a 24.hu internetes hírportál oldalán megjelent egy hivatalos közlemény a pártól: elválnak.

Pély Barna és Galambos Do­rina 4 év házasság után közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy elválnak. Tisztelik és szeretik egymást, de már csak barátokként. Ahogy eddig, magán­életükről továbbra sem szeretnének nyilatkozni. Mindketten a karrierjükre koncentrálnak. Dorina a Mrs. Columbo és River of Lust nevű formációival dolgozik. Barna pedig megkezdte ősszel megjelenő szóló nagylemezének munkálatait, és szólókoncertjeivel járja Magyarországot, illetve a világ különböző országait.