Társasjáték ünnepe - már hatodik alkalommal

A játék és a játékosság fontossága hozta létre a Társasjátékok Ünnepét is, amelyet 2012 óta szervez meg a Nebuló XXI. Alapítvány az Örömteli Tanulásért a Társas Központ Egyesülettel közösen, hogy minél szélesebb rétegekhez tudja eljuttatni azt az üzenetet, hogy játszani nem csak jó, de hasznos is. Hiszen a modern társasjátékok kínálatában rengeteg fejlesztő játék van, amely örömszerző tevékenység közben fejleszti a képességeket és készségeket.Az ünnep lehetőséget ad, hogy a látogatók minél több társasjátékot próbáljanak ki, ízelítőt kapjanak a társasjátékok világából, segít eligazodni a hatalmas kínálatban. Egyaránt élménydús program azoknak, akik már igazi társasjátékosok (gémerek) és azoknak is, akik csak most ismerkednek a társasjátékok világával, illetve most fedezik fel ismét.A társasjátékok lehetőséget adnak arra, hogy valódi interakcióba kerüljünk másokkal, amelyre a mai, kütyükkel teli világban egyre nagyobb az igény. A stratégiai, a családi játékok az életet modellezik, ezáltal tanítanak, fejlesztik képességeinket, akár felnőtt korban is. A társasjátékozás igazi közösségi élmény, amely erősíti a társas kapcsolatokat, családon belül összeköt különböző generációkat. A gyermek- és a családi játékok mellett egyre nagyobb az igény a felnőtteknek is élményt nyújtó stratégiai, illetve partijátékokra. A társasjátékozás egyre népszerűbb szabadidő-eltöltési mód a világ számos pontján és hazákban is., amelyen gyerek-, családi, felnőtt-, logikai, fejlesztő-, parti-, stratégiai játékokkal, illetve társasjátékokkal lehet megismerkedni. Az ismerkedés történhet többféle módon/szinten: a játékokat játékmesterek mutatják be. akár showműsor keretében. Sok játékot ki is lehet próbálni önállóan családdal, barátokkal vagy játékmesterek segítségével. Ha megtetszett egy játék, a rendezvény résztvevői kedvezményesen meg is vásárolhatják, hogy családjuk, barátaik körében a továbbiakban is játszhassanak vele. A rendezvény nagyon nagy segítséget jelent mindenki számára a neki való társasjáték kiválasztásában azáltal, hogy szakértő játékmesterek segítségével, tőlük tanácsot kapva, a dobozba belepillantva, a játékélményt megtapasztalva választhatnak társasjátékot – akár karácsonyi ajándékot is – a látogatók.– akár csak – a helyszínen megismerve a játék szabályát.

hogy előselejtezőket követően társasjátékos klubok tagjai, iskolák diákjai, tanárai összemérhessék tudásukat akár több versenyszámban.A rendezvényen kiállítóként megjelennek a hazai társasjátékos szakma legfőbb képviselői: játékkiadók és forgalmazók bemutatják legnépszerűbb és legélvezetesebb játékaikat, amelyeket játékmesterek útmutatásával lehet asztalhoz ülve játszani. Társasjátékos klubok és egyre népszerűbb társasjátékos kávézók is bemutatkoznak.A rendezvényen részt vesznek, társasjátékos díjakat osztanak különféle társasjátékos szervezetek és egyesületek. Különterem várja a játékfejlesztőket, hogy tesztelhessék és a társasjátékozás iránt érdeklődők javaslatai alapján tökéletesíthessék fejlesztés alatt álló játékaikat, illetve kiadók felfigyelhessenek rájuk. Újabb szereplők a társasjáték piacon a társasjátékos bloggerek és vloggerek, továbbá a társasjátékos partik szervezését támogató applikációk fejlesztői.A rendezvény évről évre egyre több látogatót vonz: öt év alatt megtízszereződött a látogatók száma, tavaly már 2500-an érdeklődőt vonzott a társasjátékos hétvége.Kedvezményes jegyek elővételben már kaphatók.A Társasjátékok Ünnepe rendezvény két fő támogatója a Piatnik és a Gémklub, amelyek nemcsak a legjelentősebb társasjáték-kiadók hazánkban, hanem társadalmi szerepvállalásuk keretében rendkívül sokat tesznek a társasjátékos kultúra terjesztéséért, a modern társasjátékok megismertetéséért.Szervezetek, kiadók: Társas Központ Egyesület, MATE-Magyar Társasjátékos Egyesület, Mensa HungarIQa, Homoludens.hu Egyesület