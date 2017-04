Tarolni fog az év thrillere az MTV-díjátadón

A főszereplőt ráadásul mindjárt háromra (legjobb színész, legjobb újgenerációs teljesítmény, legjobb duó Lil Rey Howery-vel).



A további nominációk pedig: az év legjobb filmje, legjobb főgonosz, legjobb komikusi teljesítmény, legjobb rendszerellenes megnyilvánulás.



A Tűnj el! rendezője, Jordan Peele komikusként futott be, részben ennek köszönhető, hogy első filmje nem csupán thrillerként és néha horrorként állja meg a helyét, de társadalmi szatírának is kiváló (ezért számíthat a legjobb rendszerellenes megnyilvánulás díjára). A történet Amerika etnikai megosztottságáról rántja le a leplet kiváló arányérzékkel.



A főhős egy afroamerikai fiatalember, akit a fehér barátnője elvisz bemutatni a szüleinek. Az idillinek ígérkező vidéki családlátogás egyre furcsább fordulatokkal lepi meg a vendéget, aztán elszabadul a pokol.



(Get Out - hazai bemutató: 2017. április 20.)