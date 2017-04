Tankcsapda: klubkoncert hangulat lesz az Arénában

Lukács László, a zenekar frontembere a szerdai próbán az MTI-nek elmondta: a zenekar időről-időre megteszi azokat a lépéseket, amelyeket a szakmai előrelépés, illetve a közönség minél jobb kiszolgálása érdekében fontosnak gondol. Hozzátette: ilyen volt például 2009-ben a 20. születésnapi buli a Sziget fesztivál mínusz egyedik napján.



"Most nincs sem lemezbemutató, sem kerek évforduló, egyszerűen egy tökös rock and roll koncertet akarunk csinálni. Méghozzá a számunkra és a közönség számára egyaránt szokatlan körülmények között, úgy, hogy a színpadot az Aréna közepére helyezzük, a nézők körülöttünk fognak állni a megnövelt küzdőtéren. Nem lesz vendég, két és fél órán át hárman zúzunk a színpadon" - fejtette ki az énekes-basszusgitáros.



Sidlovics Gábor gitáros arról beszélt, hogy a középre helyezett színpaddal, a klubkoncert hangulattal a lehető legemberközelibbé akarják tenni a koncertet. "Újítunk a látványon is, mert ugyan a lángokkal a Tankcsapda szinte össze van nőve, most kétszer annyi pirotechnika lesz, mint szokott".



Fejes Tamás dobos szerint eddig azért nem volt önálló Tankcsapda-nagykoncert az Arénában, mert számunkra hagyományosan a debreceni Főnix Csarnok a nagyobb szabású fellépések helyszíne, másrészt szinte folyamatosan turnéznak és fesztiváloznak.



"De tartoztunk a közönségnek egy Aréna-bulival. A színpad középre helyezése nemcsak a komfortérzetünk számára lesz szokatlan. A hangosítás, a közönség mögé vetített vizuál, a technika profi kezelése is komoly kihívást jelent, akárcsak az, hogy trióban ezt végig tudjuk csinálni. Mivel a küzdőtér is nagyobb lesz a szokásosnál, telt ház esetén 12 ezer ember fér be a koncertre" - tette hozzá Fejes Tamás. Az Arénában két előzenekar lesz, a német Reload és a hazai Pennhurst. A koncertet rögzítik, elképzelhető, hogy a kép- és a hanganyagot később kiadják.



A dobos megjegyezte, hogy középen elhelyezett színpadot már sokan használtak a rockzene történetében, az elsők között a Beatles alkalmazta ezt 1965-ben a New York-i Shea Stadiumban, de a technikai feltételek akkor még nem álltak rendelkezésre a megfelelő hangosításhoz. Magyarországon az Arénában az Irígy Hónaljmirigynek volt már középen elhelyezett színpaddal koncertje.



A Tankcsapda legutóbbi fellépése decemberben volt Debrecenben; április 28-án egy teljesen megújult műsorral lépnek színpadra és 2,5 órán keresztül nyomják a rock and rollt. Az estre három határon túli koncerttel melegít be a Tankcsapda: április 21-én Grazban, 22-én Pozsonyban, 23-án pedig Salzburgban játszanak klubokban.



"Május elején Ausztráliában lesz három koncertünk, Melbourne-ben, Sydneyben és Brisbane-ben is a helyi magyarok előtt fogunk játszani. Ebben már komoly gyakorlatot szereztünk az elmúlt években, telt házas bulikat tudhatunk magunk mögött Németországban, Angliában vagy New Yorkban is" - hangsúlyozta Fejes Tamás.



Lukács László elmondta az MTI-nek, hogy dalötletek folyamatosan születnek, de egyelőre nem terveznek új stúdióalbumot.



Az együttes 1989-ben alakult Debrecenben, eddig tizenhat albumot készített. Legfontosabb lemezeik: A legjobb méreg (1992), Jönnek a férgek (1994), Az ember tervez (1995), Ha zajt akartok! (1999), Agyarország (2001), Élni vagy égni (2003), Rockmafia Debrecen (2012). A csapat tavaly Dolgozzátok fel! címmel dupla albumot jelentetett meg: az egyik korongon mások játsszák a Tankcsapda dalait, a másikon a zenekar értelmezte újra a hazai könnyűzenei színtér néhány klasszikusát.