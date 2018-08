Tandemmel tekerik körbe a Balatont a látássérültek

Fotó: Mozdulj! Közhasznú Egyesület / Facebook

VIII. Mozdulj! Tandemkerékpáros túra látássérültekkel a Balaton körül

Programtervezet - 2018. augusztus 15-20.



0.nap: 2018. augusztus 15. szerda, délután:

- Találkozó: Siófok, Sóstó

- Megnyitó műsor, emlékfa ültetése, találkozás az Önkormányzat képviselőivel

- Ihász László motoros barátainak segítségével a motorok kipróbálása

- Ismerkedési est, süti verseny, éjszakai Holdfürdő



1. nap: 2018. augusztus 16. csütörtök:

- Tervezett napi táv: 32 km - útvonal: Sóstó-Balatonalmádi-Káptalanfüred

- Balatonvilágos: találkozás az Önkormányzat - és a helyi Civil Szervezetek képviselőivel

- Balatonalmádi: "Kézfogás" Európa Szoborpark meglátogatása a Szent Erzsébet ligetben. Lássunk másképp mi is, látássérült társaink segítségével!

- Balatonalmádi: részvétel a borfesztivál programjában, művész barátaink fellépése a színpadon

- Veszprém: közös program a Közös Mosoly Alapítvány tagjaival



2. nap: 2018. augusztus 17. péntek:

- Tervezett napi táv: 37 km - útvonal: Káptalanfüred-Balatonfüred-Tihany-Balatonakali-Zánka

- Balatonfüred: flash mob a mólónál

- Balatonfüred: részvétel a borfesztivál kavalkádjában, fröccsözés

-Tihany: fürdés a Balatonban

-Tihany: Atyai áldás a túrára és a túra résztvevőire, a Tihanyi Apátságban

-Tihany: Legendás Ház: levendulás sör vagy levendula szörp kóstolása

- Zánka: éjszakai kalandtúra. Jelszó: Úttörőnek lenni jó!





3. nap: 2018. augusztus 18. szombat:

- Tervezett napi táv: 49 km - útvonal: Zánka-Révfülöp-Badacsony-Balatongyörök-Keszthely

- Badacsonyörs: Varga Pincészet

- Badacsonytomaj: Szent István király kápolna meglátogatása

- Badacsony: Egry József Emlékmúzeum meglátogatása

- Balatongyörök: Játék a Hétcsoda Élménytábor lakóival

- Keszthely: Találkozás a Zala megyei látássérült barátainkkal, közös játékok



4. nap: 2018. augusztus 19. vasárnap:

- Tervezett napi táv: 32km - útvonal: Keszthely-Balatonmáriafürdő-Balatonfenyves-Bélatelep

- Fonyód: kerékpáros találkozó, a leghosszabb élő biciklilánc megalkotására

- Fonyód: a 2 éve elültetett emlékfánál emlékszalag elhelyezése, találkozás az Önkormányzat- és a helyi Civil Szervezetek képviselőivel

- Fonyód: élményhajózás naplementében a Balatonon



5. nap: 2018. augusztus 20. hétfő:

- Tervezett napi táv: 55 km - útvonal: Bélatelep-Fonyód-Balatonlelle-Balatonszemes-Sóstó

- Fonyód: sárkányhajózás

- Jó idő esetén fürdés a Balatonban

- Balatonszemes: közös ebéd, hazautazás a délutáni órákban

A túra során augusztus 19-én, Fonyódon élő biciklilánccal hangsúlyozzák az esélyegyenlőség fontosságát.Az egyesület 2011-ben szervezte meg első tandemes kerékpártúráját látássérültek részére a Balaton körül. Tette ezt azzal a céllal, hogy a vak emberek számára egy felejthetetlen élményt és sport teljesítményt szerezhessen.Mára ez az esemény egy igazi esélyegyenlőségi mozgalommá vált, hiszen ez a kezdeményezés nem csak sportértéket hordoz magában, hanem figyelemfelkeltő kampány is lett évről évre.Ebben az évben 8. alkalommal augusztus 15-20. között rendezik meg a kerékpáros eseményt, ahol a résztvevők 24 tandemkerékpárral, szólóbringákkal kerülik meg a Balatont közel 70 fővel.Útjuk során emlékfát ültetnek, megismertetik látássérült barátaikat a táj szépségeivel, történelmi emlékeivel, művészeti bemutatót tartanak a Balatonalmádi Borfesztivál színpadán, polgármesteri hivatalok és a környéki civil szervezetek képviselőivel találkoznak, így teljesítve azt a célkitűzést, hogy terjesszék minél szélesebb körben az esélyegyenlőség megteremtésének fontosságát., amikor egy hosszú élő bicikliláncot alkotva erősítenék kezdeményezésük fontosságát. Erre a programra lehet jönni kerékpárokkal, kerekesszékkel, és egyéb motor mentes kereken guruló járgányokkal.Az idei túra fővédnökei: Gajdos Tamás műsorvezető és Csuri Ferenc paralimpikon úszó. A túra örökös tiszteletbeli fővédnöke: Horváth Lajos Laller, Dakar motorversenyző.2018. AUGUSZTUS 14. ÉS 19. KÖZÖTT LÉGY BÁRHOL A VILÁGBAN CSATLAKOZZ VIRTUÁLISAN TANDEMTÚRÁNKHOZ!Használj bármilyen, emberi erővel hajtott közlekedési eszközt (bringa, handbike, kerekesszék, roller, görkori...), csatlakozz Facebookon az eseményünkhöz és gyűjtsd velünk a kilométereket! A tekerések vagy gurulások alkalmával készíts egy képet magadról úgy, hogy látszódjon az eszköz is, amivel mész, és pár szó valamint a megtett kilométer kíséretében töltsd fel ehhez a poszthoz hozzászólásként. Ha van valamilyen GPS rögzítő kütyüd, appod, akkor a mért táv linkjét is becsatolhatod, de ez nem kötelező!2018. augusztus 19-én, Fonyódon, a rekordkísérletünk helyszínén élőben fogunk bejelentkezni és megtudhatjátok, hány kilométert gyűjtöttünk össze közösen, az esélyegyenlőség jegyében!A km gyűjtők között 3 ajándékcsomagot sorsolunk ki 2018. augusztus 22-én.FONTOS, HOGY CSAK AZ AUGUSZTUS 14-19. KÖZÖTT GURULÓK KILOMÉTEREIT TUDJUK FIGYELEMBE VENNI, ÉS A SORSOLÁSON IS CSAK ŐK INDULHATNAK!