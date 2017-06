Találgatni lehet csak, miért nem tudott megjelenni Lagzi Lajcsi felesége a bíróságon

A zenész nagyon szerette volna, ha megkezdődik a tárgyalás.

Mi is beszámoltunk róla, hogy Galambos Lajos (közismertebb nevén Lagzi Lajcsi) rég várt perét kedden tartották volna, ám a művész felesége, Boglárka távolléte miatt elnapolták azt.A Galambos Boglárka, aki másodrendű vádlott a perben, betegségre hivatkozva nem tudott megjelenni a tárgyaláson, így most szeptember 27-re napolták el az évtized celebperét. Pedig alig várta a zenész, hogy elkezdődjön a tárgyalás, és közelebb kerüljenek a lezáráshoz, legyen az bármi is - írja a Bors "Ugyanúgy, mint eddig, én nagyon szerettem volna, ha mihamarabb megkezdődik a tárgyalásom. De nyilván a bíró úr kellő alapossággal döntött" – kommentálta Lajcsi.

– magyarázta a zenész, akit az ügyvédeivel egyetemben meglepett a bíróság álláspontja, miszerint a két vádlott olyan nagymértékben érintett a vádcselekményekben, hogy nélkülük nem ismertethetik a vádat - tudta meg a lap.: a korábbi hírek arról szóltak, hogy súlyos kór támadta meg a tüdejét, 48 kilóra lefogyott, de később javulásról is lehetett hallani. Maga Lajcsi azt mondta korábban, a betegség olyan jellegű, hogy a stressz súlyosbítja a beteg állapotát - írják.Akárhogy is, a feleségnek mindenképpen jelen kell lennie a következő tárgyaláson, ha törik, ha szakad."Boglárka beteg" – vette át a szót Lajcsi feleségének ügyvédje.

– zárta.Mint ismert, a vád szerint a zenész 1993-tól, felesége 2000-től szabálytalanul vételezett egy lakóparkba áramot, vizet és gázt, összesen ötvenmillió forint ér­tékben - idézte fel a lap.