Tahi Tóth László visszatér a színpadra az agyműtétje után

Végre megtörte a csendet a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész, akit az otthonában ért utol csütörtök délután a Bors . Tahi Tóth épp egy könyvesszekrényt fabrikált, az eredménnyel pedig nagyon elégedett volt.– Tudja, nagyon szeretek barkácsolni, nem vagyok egy ezermester, de szeretem magam megjavítani azokat a dolgokat, amik elromlanak. Van itt egy nagy könyvesszekrény, most vettem észre, hogy meghajlottak a polcai, ezért lepakoltam az egészet, a polcokat megerősítettem, és visszarendeztem mindent – sorolja lelkesen.A büszke „szaki" szavaiból érződik, hogy igen jó hangulatban van. Meg is van rá az oka, nehéz időszakot tudhat maga mögött.Tahi Tóth László januárban, a József Attila Színház színpadán lett rosszul. A Hattyúdal című darabot játszotta társaival, amikor szédülni kezdett és szörnyű fejfájás tört rá. Minden erejét összeszedve befejezte a darabot, de utána mentő vitte el. Tahi Tóthon hetekkel később agyműtétet is végrehajtottak, napokon át bizonytalan volt, hogy egyáltalán képes lesz-e felépülni.– Olvastam minden cikket, ami ebben az időszakban íródott. Fura volt kívülről látni magam – mondja a telefonban – most is épp csengettek, a gondnok hozott fel egy újságot, amiben benne vagyok.Amikor a művésztől azt kérdeztük, hogy milyen érzéseket kelt benne, hogy kórházi témájú cikkeket kell magáról olvasnia, halkabbá válik.– Nem lehet visszaadni azt az érzést, amikor az ember beteg, amikor szinte minden percben fél… Nagyon nehéz, engem is komolyan megvisel. Úgy gondolom, hogy az a legjobb, ha nem is beszélek róla. Szeretném elfelejteni.A színész a nyáron még biztosan otthon marad, hogy ősszel újra színpadon állhasson.– Már felkértek újra a Hattyúdalban Tamburás szerepére – újságolja a kérdésre, hogy melyik darabban tervezi a visszatérést. – Nemcsák Károly igazgató barátom hívott fel azzal, hogy vállaljam el. Az igazság az, hogy ez az egyik legkedveltebb szerepem, szerettem a Republic zenéit, imádok ebben a darabban játszani. Csak tudja, ez a darab most rossz emlékeket idéz fel bennem. Ebben a darabban lettem rosszul. Tudom, hogy most már minden rendben, de nem akarok megint olyan helyzetbe kerülni… Kicsit félek.