Tahi Tóth László üzent a kórházból

Még mindig kórházban ápolják Tahi Tóth Lászlót, aki múlt szombaton a József Attila Színházban lett rosszul, miközben Tamburást alakított a Hattyúdal című darabban - írja a Bors A Jászai Mari-díjas művészt az előadás után azonnal kórházba szállították, jelenleg is 24 órás orvosi megfigyelésre szorul, így hétfőn a hetvenharmadik születésnapját is a betegágyában töltötte, de arról nem felejtkezett el, hogy üzenjen rajongóinak.- Ölelek mindenkit és köszönöm azt a sok szeretetet, amit az elmúlt napokban kaptam - tolmácsolta Tahi Tóth szavait felesége, Kárászy Szilvia, aki egyúttal arra kérte amunkatársait, hogy tisztázzák a színész egészségi állapota kapcsán felröppenő tévhiteket.- A férjem az előadás második felében lett rosszul, de becsületesen végigjátszotta azt. Az előadás után megvizsgálta a színház ügyeletes orvosa, és úgy ítélte meg, szükséges a mentők kihívása. Szeretném cáfolni azokat a híreszteléseket, hogy a férjem megvárakoztatta volna az érte érkező mentőket, hisz őket az előadás után hívták ki, és azonnal elszállították a férjem. Ő sosem tenne ilyet, ahhoz túlságosan is tiszteli a munkájukat - nyilatkozta a lapnak a zongoraművész.- Egyelőre zajlanak az orvosi vizsgálatok, de a hétvége felé már okosabbak leszünk. Amint tudjuk, mi a baj, el fogjuk mondani a rajongóknak is, de addig kérünk még egy kis türelmet - mondta Kárászy Szilvia.