Tabáni István könnyekig hatódva vette kezébe kisfiát

Tabáni István fia, Nataniel.

Eufórikus hangulatban éli mindennapjait a népszerű énekes, amióta első gyermeke megszületett. Tabáni meghatódott a szülőszobán, és igazi csodaként éli meg kisfia érkezését. Tabáni István feleségével, Csillával már egy ideje tervezték a család bővülését. Most végre ő is megtapasztalhatta a szülői lét szépségét.- Nagyon boldog vagyok, leírhatatlan az érzés szülővé válni. Sosem gondoltam volna, hogy apuka leszek, de eljött ez a pillanat. Büszke vagyok a fiamra. Minden napot ajándékként élek meg Nataniel születése óta, hatalmas ajándék számomra. Próbálom mindenből kivenni a részemet, például az etetésben, fürdetésnél, altatásban. Nagyon élvezem, és nem ijedek meg ezektől a dolgoktól. Nekem természetes dolog, hogy én is ellátom, és gondozom őt. Csilla pedig hagyja, hogy tisztába tegyem, és dajkáljam, tehát arányosan el vannak osztva a teendők. Megváltoztak az értékrendek az életemben. Natani az első helyen áll, most minden körülötte forog - mesélte Tabáni, aki nem szégyelli, hogy a könnyeivel küszködött a szülőszobán.- Nagyon meghatódtam, és az élmények olyannyira magával ragadtak, hogy megszületik a kisfiam. Sosem fogom elfelejteni, örökre bennem marad ez a gyönyörű csoda. Ez az emlék az első helyre került az összes élményem közül. Óriási változást hozott a család bővülése, másképp is érzékelem a világot. Ezt az érzést csak az az ember képes átélni, aki már szintén szülő. Egyaránt érzek felelősséget és aggódást is. A szoros kötelék pedig még erősebb lett feleségem és köztem Natan érkezésével, érzelmileg még jobban összeköt minket. A szívem összeszorul, amikor a kezemben tartom, és arra gondolok, hogy ez a gyermek a páromból és belőlem van. Annyira kis gyámoltalan, szívszorító érzés, hogy nekem kell megvédenem, megtanítanom az életre. Ez egy komoly kihívás. Az első apák napját pedig egy kellemes rendezvényen ünneplem majd, a Fiatal Családosok Klubja által szervezett Apa Hajó vendégeként.