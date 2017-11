Szuper újdonságokkal várja a gyerekeket a Nickelodeon a hétvégi KidExpón

Ismét elérkezett a KidExpo játékhétvégéje. November 17-19. között a Budapest Sportaréna a legmenőbb játékok gyűjtőhelyévé változik, ahol minden újdonságot kipróbálhatnak az érdeklődők, és élőben találkozhatnak a Nickelodeon sztárjaival, SpongyaBobbal, és Dórával, a felfedezővel. A népszerű gyerekcsatorna standja idén még nagyobb és még színesebb lesz, mint eddig bármikor. Most először hatalmas, 40 négyzetméteres ugrálóvárral, óriás szivacs-kirakóval, Láng és a szuperverdák golyóvezetővel várják a látogatókat, a Mancs őrjárat pedig óriás puzzle formájában elevenedik meg a helyszínen. Emellett SpongyaBob wii játék, fantasztikus színezők, izgalmas memóriajáték színesíti a programot, a nap legmenőbb szelfijére pályázók pedig egy gigantikus felfújható SpongyaBob figurával fotózkodhatnak.



40 négyzetméteres hatalmas ugrálóvár akadálypályát, amin mindenki annyiszor mehet végig, ahányszor csak akar, óriási puzzle-t, hatalmas kirakós játékot, menő újdonságokat, SpongyaBobot és Dórát, a felfedezőt teljes életnagyságban, és hasonló kihagyhatatlan izgalmakat ígér a Nickelodeon az idei KidExpón. A népszerű gyerekcsatorna immár harmadik éve van jelen a rendezvényen, és maradéktalanul hisz a játék fejlesztő erejében, továbbá alapvető értékként tekint minden olyan kezdeményezésre, ahol a gyerekeket sportra, mozgásra, szabad játékra buzdíthatja. A játék napján, szeptemberben a csatorna két órára el is sötétítette képernyőjét, hogy ezzel is ösztönözze a gyerekeket a szabadtéri mozgásra, nemrégiben pedig a Nickelodeon marketing executiveja is erősítette a szakmai zsűrit az Ország Játéka Versenyen, ahol 9 kategóriában keresték azokat a játékokat, amelyek leginkább fejlesztik a gyerekek készségeit.



A KidExpón idén sokféle ügyességet és kreativitást fejlesztő játékot lehet majd tesztelni. A Nickelodeon standjánál most először hatalmas szivacs-kirakóssal és Mancs őrjáratos óriás puzzle-lel is megismerkedhetnek a látogatók. A kirakós nagy szivacskockákból áll, és darabjaiból a gyerekek a Nickelodeon-ról jól ismert mesefigurákat állíthatnak össze. Ez remekül fejleszti a memóriát, a logikát és a gondolkodást. A Mancs őrjárat a csatorna egyik legkedveltebb műsora. A KidExpón kipróbálható puzzle különlegessége hatalmas méretében rejlik: a szokásos 1-2 cm-es helyett 25 cm-es darabokból áll, így összeállítása után a kicsik még nagyobb méretben láthatják viszont kedvenceiket, mint otthon a TV képernyőjén.



Szintén újdonság, hogy idén a Láng és a szuperverdák golyóvezető játékot is ki lehet majd próbálni az expón. A golyóvezető játékok fejlesztik a leghatékonyabban a gyerekek kézügyességét és finommotorikus képességeit, így nagyban hozzájárulnak az íráskészség megalapozásához. A kicsiknek pontosan kell átvezetni a golyókat az akadálypályán, később pedig ugyanezzel a pontossággal és precizitással kell majd az iskolában megrajzolniuk az ABC betűit és a számokat is.



Természetesen lehet majd játszani a SpongyaBob wii játékkal, ezen kívül fantasztikus színezők és izgalmas memóriajáték is várja a rendezvényre látogatókat. Az eseményt egy gigantikus felfújható SpongyaBob figura teszi teljessé, akivel mindenki elkészítheti a nap legmenőbb szelfijét. A játékok után, pihenésképp pedig le lehet huppanni és élvezni a Nickelodeon műsorát.