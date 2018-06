Szünidőben több a gyerekeket érintő baleset

Nő a gyermekeket érő balesetek száma a szünidőben - mondta Tokodi Panna, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) baleset-megelőzési osztályának munkatársa péntek reggel az M1 aktuális csatornán. A statisztikák szerint a gyermekbalesetek harmada a nyári időszakban történik - ismertette.



A személyi sérüléssel járó balesetek a leggyakoribbak, főként gépjárművek utasaiként szenvedik el ezeket, de ilyenkor több a kerékpáros ütközés, elesés is. A legtöbb baleset hátterében figyelmetlenség vagy a szabályok be nem tartása áll. A 10-14 évesek a legveszélyeztetettebbek, mert őket már szülői felügyelet nélkül is utcára engedik - hívta fel a figyelmet Tokodi Panna.