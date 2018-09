Szülinapi kvízjátékán teszteli az országot a Comedy Central

Minden agymenésnek bedől, amit a tévében lát, vagy az interneten olvas? Pedig a legszürreálisabb híreket valóban az élet írja! Most viszont végre megtudhatja, hogy mi különbözteti meg a tényeket a vicces információktól: tesztelje le a Kamudicentrálon, a tízéves jubileumát ünneplő Comedy Central szülinapi kvízjátékában, hogy mennyire van képben a valósággal!Ahogy azt a napokban az ismert standupos, Kovács András Péter (KAP) egybeharangozta: a tízéves születésnapját októberben ünneplő csatorna elindította a CCB News-t, amelyben nap mint nap a csatornán futó produkciókból, sorozatokból generált vicces – nem valós – hírekkel bombázzák az ország lakosságát, természetesen nem kis derültséget okozva ezzel.De ön mennyire vagy képben a valósággal? Most végre letesztelheti a csatorna Kamudicentrál kvízjátékával:. Ráadásul, ha belemelegedik, akkor a tízkérdéses miniaktivitást többször is végig csinálhatja, hiszen minden egyes alkalommal újabb és újabb kérdéssort kap majd. Jövő héten pedig – a Kamudicentrál eredményeit összesítve – végre kiderül, hogy mi, magyarok mennyire vagyunk képben a valósággal...