Szűcs Judith az Erkel Színházban ad koncertet

Az Erkel Színházban ad jubileumi koncertet Szűcs Judith 45 év száguldás címmel április 10-én - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai adásában.



Az énekesnő a műsorban elmondta: a koncerten vendége lesz Balázs Fecó, Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor, valamint fellépnek Bogdán Péter koreográfiájával a Budapest Táncművészeti Stúdió táncosai és a Monarchia Szimfonikus Zenekar Schuszter Andrea vezetésével.



A showműsor az elmúlt 45 évet mutatja be több stílusnak is teret adva. Szűcs Judith kiemelte, hogy sok stílusban otthon van, hiszen van latin albuma, énekelt többek között operettet és eredeti cigánydalokat is etno-pop stílusban.



Felidézte, hogy 1977-ben a Metronom fesztiválon Delhusa Gjon Táncolj még! című dalával robbant be a zenei életbe.