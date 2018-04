Sztárszakács Budapesten: Jamie Oliver élőben is jó fej

Budapest csodálatos hely! Ti nyilván tudjátok, hiszen itt éltek, de engem egyszerűen lenyűgözött. Tettem egy sétát a várnegyedben, csodálatos a látvány és az emberek nagyon közvetlenek.

Londonban a sor elején állnak a magyar séfek. Tehetségesek és alázatosak, remekül dolgoznak.

A Jamie Oliverrel készült exkluzív interjút a május 9-én (Kisalföld, Délmagyarország) és 15-én megjelenő (Bors) Gasztro magazinban, illetve május 29-én a Vasárnapi Bors hasábjain olvashatják, receptekkel kiegészítve.

Jamie 16 éve van jelen Magyarországon, szakácskönyvein és tévéműsorain keresztül már megismerhettük pezsgő vitalitását, közvetlen modorát és őszinte, szívből készített ételeit. A szemünk láttára alapított családot, öt gyermeke született, de a lelkesedése és a gasztronómia iránti elkötelezettsége mit sem lankadt az évek során.Társadalmi szerepvállalása is példaértékű: hazájában, Nagy-Britanniában évek óta küzd az iskolai közétkeztetés javítása érdekében, és komoly eredményeket tud felmutatni. Dokumentumfilm sorozatot készített, a brit parlament elé terjesztette és elfogadtatta az ún. cukoradót, mely 2018-tól a cukros és szénsavas üdítőitalokat sújtja a szigetországban. Fifteen nevű programja, mely keretében évente 15 hátrányos helyzetű fiatalt képeznek ki séfnek, már három országban működik, és 800 fölött van azon fiatalok száma, akik így kaptak esélyt egy jobb élethez. Éttermeiben az alapanyagok beszerzése is szigorú alapelvek szerint történik: az ételek készítésekor kizárólag olyan alapanyagokat használnak, amelyek GMO-, azaz genetikai módosításoktól mentesek, fenntartható forrásból származnak, és csak olyan termelőktől vásárolnak húst, akik bizonyítottan kerülik az antibiotikumok használatát. Magyarországon két éttermet is nyitott a Zsidai Grouppalegyüttműködve: egyet a Budai Várban, egyet a Gozsdu-udvarban – ez utóbbi a világ első Jamie’s pizzeriája.Szerdán este érkezett, a Budai Várban egy butikhotelben éjszakázott. Paprikás csirkét vacsorázott nokedlivel, ami nagyon ízlett neki, majd lefekvés előtt, kikapcsolódásképpen legalább 200 magyar nyelvű szakácskönyvet dedikált, melyet a csütörtöki sajtóesemény résztvevői kaptak ajándékba.Csütörtökön reggel megismerkedett az étterem dolgozóival, majd tett egy sétát a Várban, és utána megfogadta, hogy a családjával is ellátogat ide. A sajtóeseményen is áradozott a városról:Miközben az étterem olasz ételkülönlegességeit kóstoltuk, szóval tartott minket, és a város mellett a magyar séfekről is elismerően nyilatkozott:A sajtóeseményre Iain Lindsay brit nagykövet is ellátogatott, aki a sajtó képviselőit magyarul köszöntötte, Jamie-t pedig az angol konyha diplomatájának nevezte.Pontos menetrend zajlott a találkozó: az újságírókon kívül voltak olyanok, akik a Facebookon nyerték a lehetőséget. Először „letudtuk a szelfiket" – hogy Jamie szóhasználatával éljek. A profi szervezésnek köszönhetően kb. fél óra alatt mindenki készíthetett egy saját fotót a séffel, aki (miközben mi az ebédet fogyasztottuk), az utcán összegyűlt kíváncsikodókhoz is kiment, és velük is fényképezkedett.Az egész program a kóstolás jegyében telt: először olasz hideg falatkákat (sonkát, sajtokat, szalámit, olaj- és kapribogyót) hordtak körbe, majd az előétel mozarella volt rukkolával, és igazi bolognai spagetti bő szószban. A főétel különlegessége, hogy rendhagyó módon nem a saját receptje, de Jamie áment mondott a budapesti séf kreációjára: mangalicaszűz sült zöldségekkel, amihez túróval töltött grillezett avokádót és a kandírozott céklát kínáltak sok lencsével és gabonával. A desszert sajttorta volt, brownie, pavlova torta és friss eper – mi kóstoló adagokat kaptunk, de az éttermi kínálatban hatalmas desszert adagok vannak – Jamie ugyanis imádja az édességet. Az ebéd közben jó vendéglős módjára körbejárt, és minden asztalnál megkérdezte, ízlik-e az étel.