Sztároknak köszönhetően juthatott el a kerekesszékes Dalma Disneylandbe

Várkonyi Attilának, alias DJ Dominique-nak és sztárbarátainak, többek között Istenes Lászlónak, Bárány Attilának, Kefirnek, Csordás Tibinek (Fiesta), Kozsónak hála nagy álma teljesült Ujpál Dalmának, aki a KézenFogva Alapítvány arca. A neves lemezlovas tavaly ugyanis kitalálta, egy olyan különleges bulit szervezzenek közösen, ahol Dalmának gyűjthetnek. A cél az volt, hogy a nyolc éves lány eljuthasson álmai egyik színhelyére, a párizsi Disneylandbe.Attila, a KézenFogva Alapítvány nagykövete szokásához híven egy nem mindennapi születésnapi rendezvényt szervezett, sztárvendégeivel együtt egy emlékezetes bulit hozott össze. A népszerű DJ jó cél érdekében hívta össze híres társait: kis barátját, Dalmát, az akció kedvezményezettjét karolta fel, aki kerekesszékben él, de ennek ellenére egy nagyon vidám, pozitív és kedves lány. A nemes cél meg is hozta gyümölcsét, a kitűzött összeg összegyűlt, olyannyira, hogy Dalma egy kedves barátját, osztálytársát is magával vihette a nagy kalandra.- Kitaláltam korábban, hogy ezúttal is nemes célra fordítom az ünneplést, korábban gyűjtöttünk már beteg gyermekeknek, gyerekotthonnak. Tavaly Ujpál Dalma, a KézenFogva Alapítvány támogatottja álmát szerettem volna teljesíteni. Az alapítvány nagyköveteként fontosnak tartom, hogy a nyolc éves lánynak boldog pillanatokat okozzak. A családja a legfontosabb számára, és nagyon szereti a barátait, a kutyáit is. Rendkívül ragaszkodó, érzékeny, mindemellett igazán jó humorú, okos, cserfes tündérke. Nagyon boldog vagyok, hogy többek között Istenes László, Bárány Attila, Kefir, Csordás Tibi (Fiesta), Kozmix, Kozsó közreműködésével sikerült elérnünk célunkat.