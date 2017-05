Sztárok varázsolták újjá a Pető Intézet játszóterét

A Viacom médiavállalat minden évben megrendezi karitatív eseményét, a Viacommunity-napot, amelyen hazánk sztárjai is mindig örömmel vesznek részt. Ezúttal Dallos Bogi, Marton Adrienn és a népszerű standupos, Janklovics Péter ragadtak ecsetet, hogy besegítsenek a Pető Intézet játszóterének szépítésébe - jóságukat a hálás ovisok csokiosztogatással viszonozták.Az önzetlen segítségnyújtás különleges érzéssel tölti fel az ember lelkét, ami minden fáradozást megér. A hazánkban a Comedy Central, a Nickelodeon, a Nick Jr., az MTV, a Paramount Channel, a VIVA, valamint az RTL Spike tévécsatornákat működtető Viacom médiavállalat dolgozói évről évre önkéntes munkájukkal segítve járulnak hozzá a közösségi élethez. Számos szervezetnél megfordultak már az évek során, jártak idősek otthonában, gyermekkórházban, tavaly pedig a Hűvösvölgyi Gyermekotthon környezetét varázsolták szebbé. Az idei Viacommunity-napon a Pető Intézet gyermekeinek arcára csaltak mosolyt azzal, hogy újrafestették az intézmény kerítését, rendbe tették a játszóteret körülvevő parkot, valamint a Nickelodeon olyan népszerű rajzfilmsorozatainak hőseit festették a falakra, mint például a SpongyaBob Kockanadrág, a Tini Nindzsa Teknőcök, a Mancs őrjárat vagy a Tündéri Keresztszülők.Marton Adrienn is kivette a részét a festésből. A csinos műsorvezető fontosnak tartja, hogy a gyermekeit jószívűnek és előzékenynek nevelje, jó példaként ő maga is ott segít, ahol csak tud.- Fontos számomra a jótékonykodás, szeretek segíteni. Éppen ezért gyakran besegítek például a mozgáskoordinációs nehézségekkel küzdő régi matektanárnőmnek bevásárolni. Ezeket az értékeket meg kell őriznünk és át kell adnunk a gyermekeinknek is, akiket nem magára a jótékonyságra kell nevelni, hanem arra, hogy önzetlen és segítőkész felnőttek legyenek. A többit majd a szívük diktálja - mesélte Adrienn, miközben éppen Csillag Patrik nadrágját színezte.

Dallos Bogi gyakran lép fel jótékonysági eseményeken, ahol a közönség odaadó reakciója mindig elvarázsolja.- A mai rohanó világban az emberek zöme egoista és sokan alig szentelnek időt fontos dolgokra. Márpedig sokkal többet hozzáad a mindennapjainkhoz az, ha teszünk egy kis jót, mintha csak magunkkal törődünk. Nagyon élveztem a festést, habár nem rendelkezem nagy kézügyességgel. Az utóbbi időben egyre gyakrabban kézműveskedek otthon, szeretek fűzni és ékszereket készíteni vagy rajzolni, mert kikapcsol még akkor is, ha a végeredmény rossz - mesélte Bogi nevetve.A népszerű humorista és a Class FM műsorvezetője, Janklovics Péter is részt vett a karitatív eseményen.- Felemelő érzés volt segíteni a Viacommunity-napon, nagyon örültem, hogy a kezem munkájával én is hozzájárulhattam a művekhez, bár lehet ebben nem lesz köszönet. Azt javaslom a gyerekeknek, majd messziről nézzék a rajzokat - tréfálkozott Péter, aki gyakran lép fel olyan esteken, ahol a bevételt teljes egészében jótékony célokra fordítják. - Soha nem tartottam magam világmegváltónak, de a gyerekemet biztosan arra fogom nevelni, hogy jótékonykodjon. Mindenki azt mondja, hogy neki is kevés pénze van, miért adjon másnak, de ez nem igaz, mert lehet tevékenyen is segíteni. Sőt az a legnagyobb adomány, ha az ember a saját keze munkájával segít másoknak.