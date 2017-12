Sztárok is kiálltak a terrorizált diák mellett

Say lil Man U gotta friend in me for life hit me on dm so we can chop it up love is the only way to beat hate ☝ 320k Likes, 15.8k Comments - @snoopdogg on Instagram: "Say lil Man U gotta friend in me for life hit me on dm so we can chop it up love is the only way to..."

KATY PERRY on Twitter This broke my today. Please be kind to one another. #standwithkeaton https://t.co/8XBbFmnuc1

Enrique Iglesias on Twitter Heartbreaking to see this. Keaton you're strong to say these things and care so much for others. #TeamKeaton https://t.co/hgp0ehnn8Y

Világszerte többek szívét megérintette a neten vírusként terjedő Tenessee állambeli diák, Keaton Jones videója, amelyet a fiatal fiú édesanyja vett fel. A videóban elmeséli, teljesen kikészítik társai, folyamatosan piszkálják az iskolában a kinézetével, azzal, hogy nincsenek barátai."Csak kíváncsiságból, miért piszkálnak?" - teszi fel a kérdést a videóban Keaton. "Mi az értelme? Miért élvezitek, hogy ártatlan embereket bántsatok és gonoszkodjatok? Ez egyáltalán nincs rendben."Könnyeivel küzködve folytatja: "viccelődnek az orromon, csúnyának hívnak, azt mondják, nincsenek barátaim.""Valószínűleg egy nap majd jobb lesz", mondja mielőtt elfordulna a kamerától.A videót több világsztár is látta, akik kiálltak Keaton mellett. Katy Perry azt írta: "teljesen összetört a szívem ma. Kérlek, legyetek kedvesek egymással." Enrique Iglesias a következőt írta: "Szívszaggató ezt látni. Keaton, nagyon erős vagy, hogy elmondtad ezeket a dolgokat, és hogy ennyire törődsz másokkal." Snoop Dogg barátságáról biztosította az elkeseredett fiút, "a szeretet az egyetlen dolog, ami győzhet a gyűlölet felett", írja a rapper.