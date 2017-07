Nyáry Krisztián és Tóth Krisztina az a két szerző, akik bármikor feltöltik Balsai Móni lelkét izgalmas és felemelő írásaikkal. A filmvásznon is tündöklő színésznő sokszínűségét mutatja, hogy nyári olvasmányai között szemezgetve találunk thrillert, drámát és társas kapcsolatokról szóló novelláskötetet is. A művésznő Szabó Magdához kötődő különleges kapcsolatáról is vallott.