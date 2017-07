Sztárek Andreát fiatalabbra cserélhetik a Barátok köztben

A Rozgonyi-érában érkezett a sorozatba Sztárek Andrea, aki dr. Mórocz Emília börtönpszichológust alakítja. A színésznő a forgatókönyvírásban is részt vett, és jó barátságot ápol Rozgonyival. Abszolút főszerepe lett a sorozatban, kapott maga mellé családot és szerelmet is.Rozgonyi Ádám a napokban jelentette be, hogy távozik a sorozattól . A kérdés az, mi lesz ezzel a szállal, ami az utóbbi időben igen jelentős szerepet, terjedelmet kapott a Barátok közt­ben? A szereplők vajon maradnak, vagy szépen kikopnak a Mátyás király térről?-nak egy bennfentes azt mondja, Sztárek Andrea az egyik főszereplő, és igen erős ez az új sztori vonal. "Nem biztos, hogy szerencsés volt öregíteni a sorozatot."– El­képzelhető, hogy Andrea magától úgy dönt, hogy színházi elfoglaltságai miatt elhagyja a sorozatot. Persze az is lehet, hogy az új kreatív producer dönt úgy, hogy fiatalít, ezért dr. Mórocz Emília karaktere búcsúzik. Ezt még túl korai lenne biztosan megmondani. Nyári szünet van, Szerencsés Gabriella, az új producer, aki eddig rendezte a sorozatot, július végétől veszi át a munkát. De bármi benne lehet a kalapban. Az viszont biztos, hogy jönnek új szereplők. Mivel rossz döntés volt az öregítés, úgy gondolom, hogy fiatalok lesznek - mondta a forrás.