Szomorú hír: Kulka János búcsúzik a színészettől!

A 2016 áprilisában súlyos stroke-ot kapott színművész mindent elkövetett annak érdekében, hogy teljesen visszanyerje be­szédkészségét és a mozgása is újra tökéletes legyen. Gyógytornász és logopédus segíti a mai napig ebben az emberfeletti küzdelemben, de úgy fest, még mindig nem tud gond nélkül, a tőle megszokott minőségben beszélni, a szerepekhez nélkülözhetetlen koreográfiát megtanulni. Talán ezért hozta azt a döntést, amely a közönséget és a színházi társadalmat is elszomorítja: nem játszik színpadon a jövőben -A la­p egy névtelenséget kérő, több állami díjjal kitüntetett, nagynevű művésztársától úgy értesült, hogy Kulka János nem kíván szerződést hosszabbítani társulatával, a Katona József Színházzal.– Az okokat szerintem nem kell keresni, János világéletében maximalista volt magával és a környezetével szemben is. A próbákon száztíz százalékon teljesített, a színpad számára szentély, ahova kizárólag összeszedetten, átszellemülten szabad belépni. A be­tegsége pont abban akadályozza, amire törekedett művészileg, nevezetesen, hogy a lehető legtökéletesebb alakítást nyújtsa – mondta a közeli ismerős.A művész és kollégái tudják, hogy János erős, mint egy szikla, és sosem adja fel. Szerintük visszavonulása talán annak a következménye, hogy akkor lesz hajlandó megint előbújni az önkéntes száműzetésből, amikor képes lesz a régi – magától elvárt – színvonalat produkálni. Ők en­nek drukkolnak.úgy tudja, a színpadon kívül lesz lehetősége Kulka Já­nosnak a szereplésre, mozifilmekben például utószinkronnal elrejthető az a beszédhiba, amely visszamaradt a stroke-ból.A lap újságírója szerdán telefonon kereste a színészt, hogy megerősítse értesülésüket, de nem sikerült elérnie.