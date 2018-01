Szombattól keresik Magyarország legjobb dalát - indul A Dal 2018

Idén új műsorvezetőkkel, Rátonyi Krisztával és Fehérvári Gábor Alfréd Freddievel, valamint új zsűritagokkal, Schell Judittal és Mező Misivel találkozhatnak a nézők. Az első válogató után 22.40-től megtudhatunk mindent, ami kimaradt a kamerák kereszttüzéből a Dal Kulissza jóvoltából.



Zenével és koncertekkel folytatja a sorozatot az M2 Petőfi TV, szombat este 22.45-től az Ivan & The Parazol, majd a Kiscsillag ad országos koncertet az ifjúsági csatorna képernyőjén.



Vasárnap a déli Híradó után a második adással érkezik a Duna Televízió műsorára a Jó ebédhez szól a nóta. Estére a Dunán 21.10-től A sziget c. amerikai akciófilmet, majd a Teréz - A szeretet kis útja c. életrajzi drámát ajánljuk a nézőknek.



Az M5 igazi kulturális csemegékkel készül, 21.15-től a Plácido Domingo Classics Fesztivál Pécs - Traviata születésnapi koncertet adja a csatorna. Utána 23.30-tól filmtörténeti klasszikus, a Patyomkin páncélos látható a közmédia kultúradóján.



Az M2 Petőfi TV vasárnapi filmklubja este kilenctől Az órák c, filmet kínálja Nicole Kidman, Julianne Moore és Meryl Streep főszereplésével. A magyar kisjátékfilm sem maradhat el a vasárnapi filmklub után, ezen a héten a Van egy határ c. alkotást láthatják a nézők 23.40-től.