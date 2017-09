Szombathely is célpont az idei Oktoberfesten

Az európai emberek jó részének és minden német lakosnak az Oktoberfest az egyik legnagyobb őszi sörünnep. A több mint 200 éves ünnep összehozza az európai sörkedvelőket, és ezzel létrejön a világ legnagyobb sörfesztiválja. A rendezvényt más országokban is megrendezik: München, Párizs, New York és Sydney után 2017-ban az Oktoberfest ötödik alkalommal érkezik Budapesten. A szervezők 2017. október 5. és 8. között várják a sörök és finom ételek szerelmeseit a budapesti Kincsem Parkban.



A legnagyobb őszi sörünnep hatalmas területén óriás sörsátrakkal, több színpaddal, hangulatidéző sramli zenéivel, hivatalos Paulaner Oktoberfest Shoppal, kalandparkkal, és lóversenyekkel is találkozhatnak az érdeklődők. Az Oktoberfest Budapest négy napja alatt több mint 50 fellépő váltja majd egymást a színpadokon.



2017. különleges év a magyar Oktoberfest számára, hiszen idén Budapest mellett a sörünnep első alkalommal kerül megrendezésre Szombathelyen a Történelmi Témaparkban október 13-15 között.



Szombathelyen 2000 m2-es eredeti, Paulaner Oktoberfest München sörsátorral, hazánk legnagyobb együtteseivel, pénteken Republic koncerttel, szombaton az ország legnépszerűbb retro sztárjaival, vasárnap a Wellhello-val, és minden nap hangulatidéző sramli zenével készülnek a szervezők.



A vendégek mindkét fesztiválon különleges bajor ételspecialitásokat kóstolhatnak: olyan klasszikusokat, mint a Wiesn-Hendl, azaz grillezett csirke krumplisalátával vagykáposztasalátával, sült csülök, bajor kolbászkák és a kihagyhatatlan bajor perec, a Brezn. Az édesszájúaknak pedig szív alakú mézeskaláccsal, császármorzsával és forró rétessel kedveskedünk.



A bajor ételek és a Paulaner mellett, több, mint 30 hazai kézműves sörfőzde mintegy 200 fajta söre mutatkozik be, hogy még teljesebb legyen a hangulat.