Szobanövény amit nem kell öntözni

David Latimer 1960 húsvétjának vasárnapján ültette el azt a magot egy demizsonba, ami azóta is érintetlenül, víz és levegő nélkül fejlődik.A férfi 1972-ben öntözte meg utoljára az apró kis életet, ezt leszámítva azonban a különleges szobanövény teljesen el volt és a mai napig is el van vágva a víztől és a levegőtől. Azt, hogy ma is él és növekedik, annak köszönheti, hogy sajátos, önfenntartó ökoszisztémát alakított ki magának - írja a femina.hu

A zöld csodát sokan a bolygó apró modelljének tekintik, mely még nagyon sokáig fennmaradhat. David Latimer is reméli ezt, és azt is, kísérletét gyermekei folytatják majd tovább, ha ő már nem lesz - írják.