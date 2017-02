Szinte minden csontja eltörött a 25 éves fiúnak

Az átlagos fiatalok életét élte a 25 éves Papp Gábor 2013-ig, amikor ennek egy súlyos autóbaleset vetett véget.Az ütközésben életveszélyes koponya- és tüdősérülést szenvedett fiúnak szinte minden csontja eltörött, és a lépét is kivették. A koponyájába még egy szelepet is helyeztek, ami az agyi nyomást szabályozza. Az orvosai lemondtak róla, ő viszont nem adta fel. Szülei támogatásának köszönhetően mára sétálni és beszélni is újra megtanult.

Három hónapig volt kómában, ebből két hónapig nem reagált semmire. Amikor a szemével követni kezdte a mozgásunkat, elhittük, hogy megindulhat a felépülése – mondta a Borsnak Kiss Ildikó, Gábor édesanyja.Ildikó hozzátette, hogy az igazi második esélyt a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, valamint a Borsóház Alapítvány jelentette fia számára.Az itt végzett kemény munkának köszönhetően két hét után már sétálni is tudott a fiú, aki emberfeletti erőről és kitartásról tett tanúbizonyságot.Gábor édesanyja azt is elmondta a Borsnak, hogy fia hétről hétre egyre jobban van, érzékeli a világot, tudnak vele beszélgetni. Csak a rövid távú memóriájával vannak néha gondok. Járnak logopédushoz, tanárhoz, a gyógytornász pedig otthonukban segíti Gábor fejlődését. Reméljük, a legjobb folytatást – tette hozzá az anya.