Színpadra viszik Nagy Feró és a Beatrice sztoriját

Feró önéletrajzi könyve a Rice, Rice, Beatrice című darab alapja

Falussy Lilla Nagy Feró önéletrajzi kötetéből, a Beatrice-sztoriból állította össze a színdarab történetét, így a színpadi változat is a zenekar frontemberének szemszögéből elevenedik meg, írja a Borsonline. A műben Feró nyers stílusában ejt szót magánéletéről is, amelyben főszerepet játszott annak idején az énekesnő, Csuka Mónika. A könyvről hallott az énekesnő, meg is lepődött, amikor valaki rákérdezett, olvasta-e?

Csuka Mónika ma énektanításból él

– Egyik ismerősöm kérdezte, közben elég furcsán né­zett. Azt válaszoltam, hogy nem. Már nincs köztünk harag, főleg ennyi idő után, és van egy közös lányunk is. Feró meghívott bennünket a férjemmel a november 24-i bemutatóra, de nem tudunk elmenni – szögezte le az énekesnő, aki a könyvet ezek után sem akarja elolvasni.

Gregor Bernadett játssza Csuka Mónikát. Fotó: Új Színház/Facebook

Csuka Mónika már újból férjhez ment, második házassága pedig sokkal jobban sikerült: több mint harminc éve él boldogan belgyógyász férjével. A Beatricét annak idején Csuka Mónika alapította, ám miután Feró megjelent az ő és a zenekar életében, egy év után már nem ő irányította az együttest.- Nem sokkal azután, hogy 1970-ben belépett a Beatricébe, átvette a vezető szerepet. Feróval 1977-ig voltunk együtt, sokat tűrtem. De egy napon azt mondtam neki, hogy vége, elég volt. Nagyon csodálkozott. Azóta rájöttem, nem voltunk egymáshoz valók.A Gyere kislány, gyere egykor népszerű dal előadója azóta visszavonult, évtizedek óta éneket tanít Angyalföldön, és van egy retróklubja is. A színdarabban Gregor Bernadett játssza Csuka Mónikát.

Feró egy év alatt vette át az uralmat



A Beatrice 1969-ben alakult lányzenekarként, tagjai főleg feldolgozásokat játszottak. Csuka Mónika volt a szólóénekes, aki gyerekkora óta komolyzenei képzést kapott, három hangszeren is tudott játszani. Nagy Feró először csak showmanként csatlakozott az együtteshez 1971-ben. Aztán csak a „fiús" dalokat kezdte énekelni, utána egyre többet szerepelt a zenekarral. Egy év múlva vette át a zenekarvezetői szerepet Mónikától. Akkor már a magánéletben is egy pár voltak. Házasságuk 1977-ig tartott. A zenekar 1977-ben feloszlott, majd a következő évben Nagy Feró Miklóska Lajos basszusgitárossal, Lugosi László gitárossal, Gidófalvy Attila billentyűssel és Donászy Tibor dobossal újjáalakította a Beatricét.

– Velem együtt az egész társulat nagyon várja a bemutatót. Nem egy szokványos előadásra készülünk, hisz a zenekar majd élőben játszik, és táncosok is részt vesznek a produkcióban – mondta a Borsnak Gregor Bernadett.Nagy Feró és a Beatrice zenekar tagjai mellett a 80-as évek zeneiparának jellegzetes figurái, hatalmasságai és sztárjai is megelevenednek majd a darabban. Korda György mellett feltűnik az akkori lemezgyártás hazai mogulja, Erdős Péter is.