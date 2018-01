Szimfonikus metál és Woodstock-életérzés Alsóörsön

Metál és blues-rock ősrobbanás Alsóörsön. 2018. június 6. és 10. között világszár zenészek fokozzák majd a lóerőkben leggazdagabb hazai fesztivál hangulatát. A Harley-Davidson Open Road Fest színpadán tépik majd a húrokat a klasszikus hangszereket metál fegyverekké formáló finnek, az Apocalyptica, és a Woodstock-i fesztivált is megjárt blues legendák, a Canned Heat.Benzingőzzel keveredő szimfonikus metál, kemény motorosok és húrszaggató dallamok találkozása – erre készülhet az, aki júniusban ellátogat Alsóörsre, a 19. Open Road Festre, ahol ezúttal a finnek egyik legjelentősebb exportcikke, az Apocalyptica is színpadra lép. A komolyzenei gyökerekkel rendelkező zenészek 1993-ban poénból, a gőz kieresztése miatt kezdtek keményebb dallamokat húzni és maguk is meglepődtek mennyire tetszik a közönségnek, amit csinálnak. Azóta sikerük töretlen, idén pedig már első lemezük jubileumi turnéján is túl vannak. "Mindig nagy örömmel jövünk Magyarországra, fantasztikus az itteni közönség, a dekoratív csajokról nem is beszélve. Az Open Road Fest különösen izgalmas lesz számomra, hiszen imádok motorozni és remélem a koncert előtt lesz lehetőségem megnézni a környéket két keréken" – mondta Perttu Kivilaakso, a banda alapembere. A Perttu, Eicca Toppinen és Paavo Lötjönen alkotta triumvirátus előbb Mikko Sirén dobossal, majd 2014-ben Franky Perez énekessel egészült ki, ezzel pedig még szélesebb népszerűségre tett szert, sőt Amerikában még a rádiós slágerlista Top 5-jébe is sikerült bekerülni.

Generációkon átívelő színtiszta blues – ennyivel lehetne jellemezni az 1966 óta színpadon lévő, a Monterey-i Popfesztiválon feltűnő és Woodstockban a headlinerek között feltüntetett Canned Heat zenekart. A modern elektronikus bluest, a rockot és a boogie-t vegyítő banda nevéhez olyan dalok fűződnek, mint az On The Road Again, a Going Up The Country vagy akár a Harley Davidson Blues, amely akár zenei-motoros fesztivál himnuszaként is megállná a helyét. Az évek során a zenekar számos tagcserén esett túl, az alapítók közül pedig mára csak Adolfo "Fito" de la Parra tart a csapattal. A zene iránti szeretet és a minőségi, autentikus dallamok azonban megmaradtak, idén nyáron pedig a Balaton partján is felcsendülnek majd, megidézve a 60-as évek vad Amerikáját.A libabőr már ennyivel is garantált lenne, de az izgalmas zenei felhozatal még természetesen nem ér véget. Ami biztos: négy nap fékezhetetlen szabadság két keréken és lüktető rock and roll a színpadokon. Kedvezményes bérletek elővételben kaphatóak. További infók: www.openroadfest.hu