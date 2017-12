Szilveszteri sms-t küldene vagy üzenne a facebook-on? Mutatunk jópárat

Romantikus - családnak, kollégáknak

Adjon az Isten bort, barackot, kurta farkú malacot, szekerünknek kereket, az Új Évnek keretet! Hadd ihassunk, hadd ehessünk az ÚJ ÉVBEN eleget! BÚÉK!Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a szerencse!Kívánok Nektek 12 hónap egészséget, 52 hét szerencsét, 365 nap nyugalmat, 8760 óra szerelmet, 525600 boldog percet! B.Ú.É.K.!Elfogyott a pezsgő, Elhalkult a trombita. Hidd, hogy ez az év lesz éveid legjobbika! Dolgozz, szeress és keresd a szépet! Adjon a Jóisten Boldog Új Évet!Szilveszterkor ha majd éjfélt üt az óra, gondolj kérlek ram is egy pillanatra. Enyhe szellő szárnyán szeretetet viszek, boldog új évet kívánok Neked!Itt az új év, újat hozzon! Régi jótól meg ne fosszon! De ha több jót nem is adhat, vigye el a régi rosszat! B.U.É.K.Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, csendes lépteidet kísérje szeretet! Szívedben béke, lelkedben nyugalom, légy boldog a következő 365 napon!Gondjaid kerüljenek, asztalaid terüljenek! Tárcáid ne ürüljenek, fürtjeid ne őszüljenek! Barátaid szeressenek, jótündérek kövessenek! B.U.É.K.Múlik a nap, s múlik az év. Ami rossz volt, elmúlt már rég. Holnap egy új évre ébredsz, s ehhez kívánok Neked nagyon sok szépet!Ha a Jó Isten ma éjjel letekint az égből: tudni fogja, ma mit kérnék szívből. Áldást, Békét, Boldogságot annak, kik szívemhez mindig közel vannak. BUÉK!Örömöd sok legyen, Bánatod semmi, Segítsen az Isten boldognak lenni! Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek, Én így kívánok Neked Boldog Új Évet!A szilveszteri kismalac puszilja az orrodat, és hozzon az új esztendőben szerencsét sokat! B.Ú.É.K.Eljött az évben az utolsó napod, a jókívánságomat sms-ben kapod, kívánok én neked Boldog új évet, sikerekben gazdag örömteli szépet! BUÉK!Szilveszter éjjelén válasz egy csillagot,ha bármi bánt,neki elmondhatod! Meggyógyítja szívedet,lelkedet,kívánom tegye szebbé 2012-es évedet!B.U.É.K.Bő bort bő búzát, piros farkú malackát szekerednek kereket, poharadnak feneket, úgy igyon a gazda belőle eleget. B.U.É.K.Szilveszterkor ha éjfélt üt az óra, gondolj rám is csak egy pillanatra. Enyhe szellő szárnyán szeretetet viszek, boldog új évet kívánok neked!Erdő szélén ezüst fenyő, havas ággal büszkélkedő, őz és nyuszi körbejárja, tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és Boldog Új Évet Kívánok!- Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, csendes lépteid kísérje szeretet. Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, légy boldog a következő 365 napon!- Eljött hát az év vége, pezsgős üveg kézbe véve, csak sok szerencsét kívánok, majd utána tovább állok. Boldog Új Évet!- Utolsó napján ennek az évnek a szerencsemalackák megint útra kélnek. Azt kívánom néked, hogy ha arra járnak, térjennek be hozzád, s maradjanak nálad!- Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon. B. U. É. K- Ma van az év utolsó napja, a hírt mindeni sms-ben kapja. Kopogtat az új év már csak néhány óra, ne gondolj most másra csak a szépre jóra. Boldog új évet!- Erdő szélén ezüst fenyő havas ággal büszkélkedő őz és nyuszi körbe járja tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és Boldog új évet kívánok!!- Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, kívánok sok minden jót az új esztendőbe!!!- Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év, kedves hajlékodba költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom neked az új évre.- Eljött hát az ó év utolsó napja, vedel is a város apraja nagyja, koccintuk hát mi is az egészségetekre, teljesüljenek álmaitok a jövő esztendőben! BUÉK!- A mai nap szebb, mint más, a mai nap senki sem hibás. A mai nap öntse el szívedet a jóség és a szeretet, s ez tartson ki ameddig lehet! Boldog Új Évet!!!- Ha olykor mégis gyötör az élet, azért most örülj a jónak a szépnek. S szívedbe csendüljön mindig az ének: Hogy vannak akik szeretnek téged!2010-ben ezer áldás érjen, öröm és szerencse örökké kísérjen. Bú és bánat Téged elkerüljön, gondolatod, vágyad, álmod teljesüljön!Szilveszter éjjelén válassz egy csillagot,ha bármi bánt neki elmondhatod.Meggyógyítja szívedet-lelkedet.Kívánom tegye szebbé a következő évedet!Lágy esőben, tömör ködben, részegen, mély gödörbenSzilveszternek nehéz napján, négykézláb az árok partján,átölelve a világot Boldog Új Évet Kívánok!Virradjon Rád szép nap, köszöntsön Rád jó évkedves hajlékodban költözzön a jólét!Lelkedbe boldogság, szívedbe békeezt kívánom Neked a következő évre!Újévi kismalac farka lógjon a szádba,hajnali hat előtt ne kerülj az ágyba!Durranjon a pezsgő, harsogjon az ének,ilyen Boldog Új Évet kívánok én Néked!Ez új év reggelén minden jót kívánok,amerre csak jársz nyíljanak virágok!Még a hó felett is bimbó nyiladozzon,dalos madár zengjen minden rózsabokron!Ami szép és jó van a világon,mindben legyen bőven, szálljon áldás Rátokebben az új évben!Angyal szálljon házad felett, vigyen békét, szeretet.Adjon egészséget, gazdagságot, áldja meg otthon, családod!Boldog Új Évet Kívánok!Ez lenni kici kínai karaconyi szmsz.Lenni oco, nem drága, mégis mutatni,hogy van gondolasz Rád.Kivanni Neked jo ünnepek,meg kiccaladod récire boldogsag!Eljött hát a az év vége,pezsgős üveg kézbevéve,csak sokszerencsét kívánok,majdutána tovább álok,ugy is tudtad hogy eztírom,de gondoltam azért megírom!!!B.U.É.K!!!Lágy esőben, tömör ködben, holt részegen, mély gödörben, Szilveszternek nehéz napján, négykézláb az árok partján, átölelem a világot. B.Ú.É.K.!- Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, mert a mai buliban Jézuska az úr. Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen ma szép napod, s utána Boldog Új Éved!Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, sok-sok jót az új esztendőbe!Disznó visít, petárda robban, részeg feje a padlón koppan. Róka család a vécében, Lagzi Lajcsi a tévében. Több rímet ide nem írok, Boldog Új Évet Kívánok!A jövő évben legyen részed minden szépben, szexben hétszer minden héten! De légy ma éjjel disznó részeg, így búcsúztasd a múlt évet! BÚÉK!!!Bu...Bu...Bu...Buborék! Majdnem...Bu...Bu...BUÉK!Üres a hordó, repül a korsó mindenki fekszik az alkoholtól, micsoda álmok és még milyen lányok! Én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK !BÚÉK!!! ...és az év végén, mikor 365 gumit elhasználtunk, majd beolvasztottuk és abroncsot formáztunk belőle, boldogan ráírhatjuk, hogy "GOOD YEAR"!!! BUUUÉK!!!- Buborék van a pohárban, malac repül a szobában, pezsgőt inni most nem szégyen, önts úgy is ha nem kérem, ma még nagy bulit csinálok, Boldog Új Évet Kívánok!Tegnapelőtt tuska december 30, Tegnap tuska december 31 Matuska Szilveszter.Durran a petárda itt, ott, buli itt is ott is. Egy szóval: Boldog újévet!Sok locsolót! Ja... Boldog újévet.Végy álarcot, tarka-barkát, húzzad meg a malac farkát. Kívánok minden jót, szépet, szerencsés Boldog Új Évet!- Szilveszter van, hát piálok, az erkélyre kiállok, jó nagyokat kiáltok: boldog új évet kívánok!!!- Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek. Huncut mosollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből csillámport hint. Így adja át az üzenetet: Boldog Új Évet neked!- Üres a hordó, repül a korsó mindenki fekszik az alkoholtól, micsoda álmok és még milyen lányok! Én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!