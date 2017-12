Szilveszter a közmédia kínálatában

December 31-én a Duna Televízió 22.30-tól a Szolnoki Szigligeti Színházból jelentkezik Szilveszter 2017 Gálaest címmel. A Szolnoki Szigligeti Színház társulata és meghívott vendégeik búcsúztatják majd az Óévet olyan klasszikus operetteket és musicaleket felidézve, mint a Bécsi vér, a Csárdáskirálynő, a Mary Poppins vagy a My Fair Lady. Sok ismerős dallam csendül majd fel, és nemcsak ifj. Johann Strausstól, vagy Frederick Loewe- től, hanem az opera világából, Giacomo Puccinitől is.



A gálaműsor vendégfellépői lesznek többek között Rost Andrea operaénekes és lánya, Harazdy Eszter, Szarka Tamás költő, zeneszerző és énekes, Balázs Fecó énekes, Mikó István színművész, és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai és énekesei, hogy a közönséggel és a nézőkkel együtt búcsúztassák el a 2017-es Óévet, és köszöntsék 2018-at.



Éjfélkor a himnusszal, utána Áder János köztársasági elnök beszédével köszöntik az újévet a közmédia csatornái.



A Duna Televízión 00.05-től a régi idők kedves pillanataik veszik át a főszerepet, két órán keresztül szól majd a Duna Retro. A Duna World szilveszteri kínálatában ott találjuk 21.45-től az Indul a bakterház c. ikonikus magyar filmet, az M2 Petőfi TV műsorán pedig az Életrevalók című francia filmet láthatják nézőink. Utána a HURTS ad koncertet az ifjúsági adón, majd 0.10-től a Hot Jazz Band zenél az Akusztik színpadán. Érdemes fennmaradni hajnalig, 1.15-től az EBBA 2017-es Díjátadót láthatják nézőink.



Vad Kunság - A Puszta rejtett életével készül az M5 17.25-től. A gyönyörű felvételekkel dolgozó ismeretterjesztő film után 19.45-től Bujtor 75 - A Karamboltól a Kakukkfészekig címmel művészeti portréműsort tűz műsorára a csatorna. 21.55-től Londonból közvetít az M5, a helyszín a Globe színház, színpadon Shakespeare: Tévedések vígjátéka c. drámája, eredeti nyelven magyar felirattal.



Az M3 burleszkkel és humorral készül minden mennyiségben. 16.15-től a Vastyúk is talál szeget teszi próbára a rekeszizmokat. Az önfeledt szórakozás a későbbiekben is folytatódik, 18.20-tól kezdődik a Gertrúd a nevelőnő, avagy: A boldogság jutalma! c., magyar burleszk az M3 műsorán. 18.40-től a Família Kft. BUÉK Szép-Operett c. műsort, majd 20.55-től útjára indul a Csak Szilveszter műsorfolyam, amely egészen az éjféli gyerekhimnuszig kínálja a legemlékezetesebb nosztalgikus pillanatokat.