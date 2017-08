Sziget 2017: így jutottunk Elvistől Kis Grófon át a világzenei vonatozásig - fotók

Délután kezdtük a szigetelést pénteken, egy ideig hagytuk, hogy a hőség tomboljon helyettünk. Ugyan a Rudimental alatt még csapattuk, körülbelül a Waiting All Night számig maradtunk az amúgy szuper buliban, de aztán interaktív programokat választottunk. Mint például a szerencsejáték a Jack Daniel's udvarában, egy fedett, árnyékos helyen. (Ez itt a reklám helye: igazán jó promóciós cuccokért lehet játszani, a pólótól kezdve a hátizsákon át a napszemüvegig.) Huszonegyezés közben ráadásul Elvis is megjelent:

Azért is szeretjük a Szigetet, mert:



- a világ különböző országaiból érkezett fesztiválozók végtelenül közvetlenek, barátságosak, elképesztő a hangulat. Van, hogy egyszerűen csak összemosolyogsz, vagy összepacsizol valakivel, aki szembejön veled a forgatagban, van, hogy ismeretlenek vetődnek be melléd egy közös képre.

Jellemzően egyébként mindig akkor tettük a legkisebb tétet, amikor a lapok nekünk kedveztek, a legnagyobbakat pedig akkor, amikor végül buktunk, de így is elég sokáig időztünk a játékkal. Olyannyira, hogy a kánikula is alábbhagyott, mire kiértünk a nagyszínpad elé. Akkor épp PJ Harvey zenélt, aki először adott koncertet hazánkban. Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de minket egyszerűen nem tartott a színpadnál az énekesnő... Néhány dal után továbbmentünk a VOLT színpadhoz, ahol a Cloud 9+ akkora bulit vágott, hogy azt hittük, beszakad alattunk a küzdőtér. Ekkora zúzdában és tömegben újra leizzadtunk rendesen, de frenetikus volt. A zenekar elég gyorsan feliratkozott a kedvenceink listájára.Miután egy kicsit pihentettük a lábunkat a fűben, benéztünk a Wellhello bulijára, ahol szinte zsúfolásig megtelt a színpad előtti küzdőtér. A magyar zenekar koncertjével egy időben a Kasabian kezdett a nagyszínpadon, a végére oda is elértünk. Nem mentünk be a sűrűjébe csápolni, a feltámadó szélben a kivetítők előtt pörögtünk a zenére.Két fix pontunk volt az éjszakára nézve: 11-kor világító arcfestést szerettünk volna a H&M Stage-nél, ám erről sajnos lemaradtunk, már csak az asztalra kent festék világított. Sebaj, arcfestés nélkül mentünk a második fix pontra: Kis Grófo bulijára a Snowattack Retro Stage-hez.Mutatjuk az ott készült videónkat, mert különben nem hinnék el, hogy mennyien várták Grófot:Sikítááááás! Egyébként nem is bírtuk sokáig a nagy tömegben, távolabbról hallgattuk a #mulatásit, majd pedig átmentünk az egyik kedvenc helyszínünkre, a Világzenei színpadhoz. Akkor épp DJ Kosta Kostov szolgáltatta a talpalávalót, akkora buli volt, hogy limbózni és vonatozni is elkezdett a nép.Szerencsére a pénteket megúsztuk eső nélkül, de hajnalra lehűlt a levegő, és éreztük azt, amit hosszú hetek óta nem: fáztunk! Ma már lesz nálunk pulóver.