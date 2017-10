Szexuális zaklatással vádolják az Oscar-díjas filmmogult

Az Oscar-díjas filmmogul a lapban tagadta az ellene felhozott vádakat. A The New York Times csütörtöki cikke bombaként robbant. A riportban többen, köztük Ashley Judd színésznő idézték fel, mi történt. Judd elbeszélése szerint két évtizeddel ezelőtt a producer hotelszobájában adott neki találkozót, ahol fürdőköpenyben fogadta, és arra kérte, hogy masszírozza meg vagy nézze, amíg zuhanyozik - idézte a lap a színésznőt.

A nők régóta beszélnek egymás között Harveyról, egyszerűen eljött az ideje, hogy a nyilvánosság elé kerüljön ez a beszélgetés

- mondta Judd a The New York Timesnak.A Weinstein cég két meg nem nevezett alkalmazottja arról is beszámolt az újságnak, hogy az idők során legalább nyolc nővel kellett megállapodnia a filmmogulnak, köztük Rose McGowannel, akivel Weinsteinnek állítólag 1997-ben volt egy afférja, amikor a színésznő 23 éves volt.A lap által idézett többi esetben is hasonló történetek szerepeltek: Weinstein arra kényszerítette a fiatal nőket, hogy masszírozzák meg vagy nézzék, ahogy zuhanyozik, cserében pedig azt ígérte, hogy segít neki előrejutni a pályájukon. Az esetek a filmmogul hotelszobáiban történtek.Weinstein ügyvédje, Charles J. Harder egy közleményben úgy fogalmazott, hogy a vádakban hemzsegnek a hamis állítások és rágalmak.

Megküldtük a Timesnak a tényeket és a bizonyítékokat, de azokat figyelmen kívül hagyva siettek publikálni a cikket

- jelentette ki az ügyvéd, ám arra nem adott választ, hogy Weinstein milyen konkrét állításokat vitatott.

A The New York Times szóvivője leszögezte: biztosak a riport pontosságában, alkalmat adtak Weinsteinnek, hogy válaszoljon a konkrét vádakra és teljes terjedelmében közölték válaszát. Weinstein a The New York Postnak csütörtökön adott interjújában megismételte a Harder által kiadott közleményt és "meggondolatlannak" nevezte a Times cikkét. Mint mondta: a lap "vérbosszút" hirdetett ellene. Harder a The Hollywood Reporter kérdésére válaszolva megírta, beperlik a The New York Timest és az összeget, amit kapnak, "nőszervezeteknek adományozzák".A 65 esztendős Harvey Weinstein az elmúlt három évtizedben Hollywood egyik legbefolyásosabb filmmoguljává vált, produkciós vállalatával számos Oscar-díjas film, köztük a Ponyvaregény és a Szerelmes Shakespeare elkészítésén dolgozott, sok színész és rendező karrierjét segített elindítani, és rendkívül sikeres Oscar-kampányokat irányított a fivérével, Bob Weinsteinnel közös Miramax cégével.A Weinstein testvérek 2005-ben hozták létre The Weinstein Co. néven új produkciós vállalatukat. Harvey Weinstein olyan Oscar-díjas filmek executive producere volt, mint Az angol beteg, a Chicago, A Gyűrűk Ura - A király visszatér, A király beszéde és a The Artist - A némafilmes.A filmmogul nyilvánosan közzétett bocsánatkérésében elismerte, hogy a múltban sok fájdalmat okozott kollégáinak viselkedésével, de hozzáfűzte, hogy azóta igyekezett jobb emberré válni. A közleményben arra hivatkozott, hogy a hatvanas-hetvenes években még mások voltak a munkahelyi viselkedési normák:

Azóta megtanultam, hogy ez nem kifogás, az irodában és azon kívül sem. Senki számára.

Harvey Weinstein bejelentette, hogy szabadságot vesz ki a cégénél. A The Hollywood Reporter értesülése szerint a The Weinstein Co. vezetősége csütörtökön ült össze, hogy megtárgyalja az ügyet, és megtegye a szükséges lépéseket. Weinstein 2007 óta él házasságban Georgina Chapman divattervezővel, két közös gyermekük van.