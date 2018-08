Szexszimbólummal vezeti a német X-Faktort Istenes Bence - fotók

Ahogy Natan világrajövetelénél, második gyermekének születésénél is szeretne jelen lenni a német X-Faktor műsorvezetésével megbízott Istenes Bence . Az időpont pedig egyre közeleg, Csobot Adél ugyanis már a nyolcadik hónapban jár -A fiatal tévésnek sikerült olyan megállapodást kötnie a német műsorkészítőkkel, hogy akár a nagyszabású show forgatásai közepette is repülőre pattanhasson, ha szükséges.– Szerencsére a műsor készítői is támogatnak abban, hogy ott legyek a szülőszobában – mesélte el anak Istenes Bence, akinek ebben igen szexi segítsége akad: műsorvezetőtársa, Charlotte Würdig.A 40 éves, norvég származású műsorvezetőnő az utóbbi másfél évtizedben olyan sikerműsorokban tűnt fel, mint Pop­stars című tehetségkutató vagy a Let’s Dance című táncosműsor. Példátlan népszerűségét azonban tehetsége mellett erotikus képsorozatainak köszönheti, ugyanis a rapper Sidóval kötött házassága előtt Charlotte Engelhardt néven szerepelt a német Playboy és FHM címlapján is.A szemérmességet hírből sem ismerő celeb szinte mindent megmutatott magából a lapokban. Házassága után sem vett vissza a pikáns fotókból, 2016-ban, a második terhessége alatt is fülledt hangulatú képekkel lepte meg a rajongóit, bizonyítva, hogy egy várandós nő is lehet elképesztően szexi.