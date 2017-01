Szexi képet posztolt magáról, de mindenki csak a háttérre tudott figyelni - fotó

Alyssa valószínűleg egy teljesen átlagos New Orleans-i lány, aki szerette volna megmutatni mindenkinek, hogy igazából mennyire nem hétköznapi - írja a BorsOnline Éppen ezért, amikor felvette a csilivili ruháját, készített is gyorsan egy szelfit, hogy szemléltesse, mit is jelent a glamour. A gond csak az, hogy hiába a gondos megjelenés, amikor a háttér olyan, mint ahol bomba robbant.Alyssa legnagyobb bánatára ez kellően sok embernek feltűnt ahhoz, hogy legalább egy napig ő legyen az internetezők új kedvence. Mondani sem kell, hány trollt sikerült ezzel jóllakatnia.