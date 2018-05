Szexelt és drogozott tini diákjával a tanárnő

A viszonyt a houstoni gimi egyik tanulója jelentette az igazgatónak, aki persze szólt a rendőröknek, emellett azonnali hatállyal felfüggesztette a tanárnőt - írja a borsonline.hu Shiffer bevallotta, hogy többször is lefeküdt a diákjával, sőt, drog miatt is kell felelnie a hatóságok előtt, ugyanis a tanárnő és tini partnere egy alkalommal füveztek majd szexeltek egy parkolóban. Egy másik alkalommal egyébként egy texasi gyorsétteremben találkoztak, azután a nő egyik barátjának a lakására mentek hancúrozni - idézi a lap a Daily Start.Michelle Shiffert 30,000 dollár óvadék fejében helyezték szabadlábra. Ha elítélik, akár húsz évre is rács mögé kerülhet.