Szexbotránya miatt kivágják Kevin Spaceyt utolsó filmjéből

- erről számolt be a hollywoodi szaksajtó szerdán.A Variety, a The Hollywood Reporter és a deadline.com értesülését egy, a film forgalmazójához, a Sony Pictureshöz közelálló forrás is megerősítette. A film forgalmazása az eredeti tervek szerint december 22-én kezdődne Észak-Amerikában.A világ összes pénze című, megtörtént események nyomán készült produkciót Ridley Scott rendezte. A dráma 1973-ban játszódik, amikor elrabolták a dúsgazdag John Paul Getty 16 éves unokáját. A filmben Kevin Spacey játszotta a milliárdos nagyapát, akit a fiú anyja próbál meggyőzni arról, hogy fizesse ki a váltságdíjat.

Scott állítólag eredetileg is Plummert választotta volna erre a szerepre.

A munka már el is kezdődött, és a rendező kitart amellett, hogy a film egy hónap múlva a tervekhez híven a mozikba kerülhet. Egyébként Scott állítólag eredetileg is Plummert választotta volna erre a szerepre, de a stúdió a hírek szerint nagyobb nevet akart, ezért készült végül Spaceyvel a produkció.

A filmet a Sony korábban már visszavonta az Amerikai Filmintézet (AFI) fesztiváljáról, ahol november 16-án debütált volna.Az újraforgatásról szóló hírek pár órával azt követően láttak napvilágot, hogy Spacey egy újabb áldozata állt a nyilvánosság elé. Heather Unruh televíziós műsorvezető jelentette be, hogy tavaly egy étteremben Spacey szexuálisan zaklatta 18 éves fiát, aki azóta is a trauma hatása alatt áll.Unruh hozzátette: a fia rendőrségi feljelentést tett a múlt héten, és az ügyben bűnügyi nyomozás kezdődött.A Harvey Weinstein filmmogul egy hónapja kirobbant szexuális zaklatási botránya nyomán elindult lavina október végén érte el Kevin Spaceyt, akit először Anthony Rapp vádolt meg azzal, hogy a nyolcvanas években, 14 éves korában a színész szexuálisan zaklatta őt. Azóta a sztár több további áldozata is megszólalt, köztük a Netflixnél forgatott Kártyavár című tévésorozat nyolc alkalmazottja, akik ugyancsak szexuális zaklatással vádolták Spaceyt. A Netflix válaszul bejelentette, hogy a széria hatodik évfolyamának forgatását felfüggeszti, és a Gore Vidal amerikai íróról szóló, Spaceyvel készült életrajzi filmet sem mutatja be.Spacey ellen közben már a londoni rendőrség is nyomozást indított egy 2008-ban történt szexuális bántalmazási ügy miatt.