Szerette a Marimart? Most újranézheti!

Legyen szó retró kedvencekről, vagy éppen izgalmas újdonságokról, az Izaura TV kínálatában garantáltak a drámai fordulatok és a szenvedélyes pillanatok. Ezúttal egy régi közkedvelt sorozat, a Marimar dobogtatja meg újra a rajongók szívét. A 90-es évek ikonikus telenovellája február 28-án 21 órától színesíti majd hétköznap estéket.A nagysikerű Esmeralda után egy újabb népszerű klasszikusnak örülhetnek a nézők, hiszen hosszú évek után az Izaura TV kínálatában tűnik fel újra Thalía, aki Liptai Claudia magyarhangjával, Marimar szerepében harcol a boldogságért. Az 1994-es mexikói kedvenc Marimar és Sergio viszontagságos szerelmi történetét dolgozza fel, amelyben az érzelmeknek a pénz és az ármány állít újabb és újabb akadályt.Marmiar nagyszüleivel és kutyájával, Bolhással egy szerény tengerparti kunyhóban él, ahol egy véletlen folytán szemet vet rá Sergio. Bár a fiatalok egybe kelnek, Sergiot a házasságkötésben a családja elleni bosszúvágy is hajtja. Marimart végül hamis vádakkal Sergio ellen fordítják, így útjaik különválnak. Várandósan végül az apja házába kerül, ahol később műveltséghez és hatalomhoz jut, és eljön a bosszú ideje az egykori sérelmekért. Kérdés, hogy mindeközben Sergio újra fellobbanó szerelme még képes-e utat törni magának…Emellett továbbra is folytatódik a Titkok és szerelmek, a Piszkos pénz, tiszta szerelem fináléját követően pedig február 16-tól viszontláthatják a nézők a Fatmagült is. A sorozatok rabjait azonban a következő hónapokban sem hagyja majd újabb meglepetések nélkül a csatorna.Marimar - február 28-án 21 órától minden hétköznap az Izaura TV kínálatában!