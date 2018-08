Szeret nosztalgiázni? Nézzen régi filmhíradókat hétről-hétre

2018 augusztusától a következő év júliusáig száz éves filmhíradókat lehet majd nézegetni a Filmarchívum oldalán, folyamatosan frissülő bontásban. Az éppen aktuális héthez kapcsolódó híradók hétről-hétre jelennek majd meg, így érdemes rendszeresen visszalátogatni.Ez az első alkalom, hogy az Archívum történészei az egyes filmriportokat összekötik az eseményekhez kapcsolódó újságcikkekkel. A sajtó híradásainak segítségével sosem látott mélységig tudják feltárni a filmen fennmaradt részleteket. A Filmarchívum a némafilmtekercseken fennmaradt eseményekhez külön narrációt is készít, hiszen az azóta eltelt idő a riportok zömének történeti hátterét már régen elmosta. Hamarosan sorra bomlanak majd ki az egyes híradások háttértörténetei: megtudhatjuk, mi kezdtek a selyemmel 1918 nyarán a Károly körúti sorban állók, hogyan enyhítettek a lakáshiányon, miért akarta megölni magát a Babaszínpad tinédzser sztárja és mi történt azzal a nyolcéves kisfiúval, aki benyúlt az állatkerti hiénák ketrecébe.Az Est Film első összeállítása az 1918-as nyárutó hangulatát örökíti meg. A háború még nem ért véget, de a németek hadereje a nyugati fronton már augusztus elején összeomlott.Felidézik: az első világháború vége előtt az Est lapok kiadója elhatározta, hogy újságjának népszerűsítésére a moziba viszi lapjának egyfajta mozgóképes mellékletét. 1918. szeptember 9-én, hétfőn jelent meg Az Est Híradó első száma, amelyet az első napon négy fővárosi és hat vidéki moziban mutattak be. Összesen 12 kópia készült belőle, ezeket vetítették később a nagyobb magyarországi mozikban, sőt még Bécsben is.A filmhíradó ekkoriban már nem számított újdonságnak a mozikban, a tömegtájékoztatásnak és propagandának ezt az akkoriban páratlanul hatékony eszközét már a világháború első pillanataiban felfedezték. Gyakoriak voltak a mozikban a különféle rövidebb-hosszabb mozgóképes tudósítások, igaz ezek szinte kizárólag német és osztrák híradók magyarul feliratozott változatai voltak. Nagy számuk ellenére nem sokat tudni azonban ezekről a híradókról, hiszen kópiáik csaknem mind elvesztek.Az Est, majd később a Vörös Riport Film híradói azért maradhattak fenn, mert az egyéves periódus az őszirózsás forradalmat és a Tanácsköztársaság időszakát is magába foglalta, ezért az 1919 végétől berendezkedő Horthy-rendszer számára fontos nyomozati anyaggá váltak a tekercsek, amelyek a bűnügyi levéltár raktárába kerültek. A kinagyított képkockák alapján számos bírósági ítélet született, és a film lett a tárgyi bizonyítéka annak, hogy azokban a napokban ki merre járt, hol mit csinált. Az összesen két órányi, magyarázó felirat nélküli anyag digitalizálása jelenleg is folyik.A 100 éves felvételek alapkutatását és a hetente jelentkező videók szerkesztését a Filmarchívumban munkatársai végzik. A Filmhíradók Online gyűjteményében teljes terjedelmében is megtekinthető híradókhoz autentikus zenét a Filmarchívum másik archív portáljáról, a Gramofon Online-ról válogattak a szerkesztők - áll a közleményben.