Szerelme anyja lehetne Janza Kata

Fura szituációba sodorta a színpad Janza Ka­tát és Pesák Ádámot - írja a borsonline.hu . A színésznő és huszonkét évvel fia­talabb szerelme két éve alkot egy párt. Kezdetben nagyon sokat tá­madták őket a nagy korkülönbség miatt. Még a saját édesanyjuk sem hitt ab­ban, hogy egy 44 éves nőnek és egy 22 éves fiúnak lehet közös jövője.– Nekem nem volt jó, akkor nem tudtam, hogy kell ezt kezelni. De utána úgy döntöttem, nem foglalkozom a megjegyzésekkel. Az a lényeg, hogy imádom Katát – vallott szerelmet a Mokkában Pesák Ádám még azelőtt, hogy szóba került az iz­galmas színpadi feladat. Ugyan­is a Budapesti Operettszínház Do­rian Gray című musicaljében Janza Kata az édesanyját, Mrs. Vane-t játssza az Ádám által megformált James Vane-nek.A hír hallatán a két műsorvezető, Mádai Vivien és Pachmann Péter arcán egyértelmű volt a megdöbbenés, ám ugyanabban a pillanatban gratuláltak is kiegyensúlyozott párkapcsolatukhoz. Valószínűleg hasonló megdöbbenéssel reagálnak az első pillanatokban a darab nézői is. Hiszen Ádámról és Katáról köztudott, hogy egy pár. Az is köztudott, hogy támadták őket a köztük lévő korkülönbség miatt. Talán nem éppen szerencsés rendezői döntés ilyen összefüggésben egymás mellé állítani őket a színpadon.