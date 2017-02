Szerelemre hangol a Filmcafe

Bár hivatalosan február 14-e a szerelmesek napja, a Filmcafén már az azt megelőző vasárnap elindul a Valentin-napi hangolódás. Február 12-én délután 15 órától egymás után érkeznek a szerelmes filmek a csatornán.



A sort a Boldogító igen, vagy nem című romantikus komédia nyitja 15 órakor, melyben Denise Richards esküvőszervezőt alakít, aki a véletlennek köszönhetően megismerkedik a jóképű tűzoltóval, Nick-kel – innen indulnak a bonyodalmak. Az ő karakterét megformáló Dean Cain a kilencvenes évek Superman-sorozatának főszereplőjeként hódította meg először a hölgyek szívét a vásznon innen és túl.



Ezután kiderül, a Vasembernek is vannak érzelmei, az Only You – Csak Veled című filmben ugyanis az Oscar-jelölt Robert Downey Jr esik szerelembe, természetesen nem hétköznapi módon. Marisa Tomei – korábban az Oscar című film Lisa Provolonéja – épp az esküvőjére készül, amikor egy telefonhívás hatására otthagy csapot-papot, hogy megtalálja azt, akit a sors mellé rendelt. Majd váratlanul megjelenik egy férfi, aki azt állítja, ő az, akit a lány keres.



A harmadik a sorban a Muriel esküvője című film. Az ebben nyújtott alakításáért Toni Collette színésznő Golden Globe-jelölést kapott. A csúnyácska lány, akinek rögeszméjévé vált az esküvő, fejest ugrik az ismeretlenbe. Hawaii-ra szökik, és ott kezd új életet. A happy end természetesen garantált.



A romantikus blok sztárparádéval zárul. A többek közt Gillian Anderson, Angelina Jolie, Sean Connery és Ryan Phillippe főszereplésével készült Szeress, ha tudsz! című filmben tizenegy los angelesi férfi és nő szála bontakozik ki és fonódik össze.



Boldogító igen, vagy nem

Bemutató: február 12. 15 óra



Only You - Csak Veled

Bemutató: február 12. 16 óra 40 perc



Muriel esküvője

Bemutató: február 12. 18 óra 35 perc



Szeress, ha tudsz!

Bemutató: február 12. 20 óra 30 perc