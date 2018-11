Szerdán lesz 70 éves, ezzel a valaha élt legidősebb trónörökössé válik Károly herceg

Károly Fülöp Artúr György, II. Erzsébet királynő és Fülöp edinburghi herceg elsőszülött fia, aki trónörökösi minőségében a walesi herceg címét viseli, 1948. november 14-én született. A jeles évforduló azt is jelenti, hogy Károly az angol-brit monarchia történetének első olyan walesi hercege, aki nem uralkodóként éri meg 70. születésnapját.



Ez komoly rekord: az a hagyomány, hogy az angol trón mindenkori első számú várományosát a walesi hercegi cím illeti meg - bár ez nem törvényszerű -, a XIV. századig, I. Eduárd király uralkodásának idejéig nyúlik vissza.



Károly herceg öt évvel ezelőtt, 65. születésnapján megdöntötte a brit trónörökösök abszolút életkori rekordját is, amely addig IV. Vilmos királyé volt. Ő ugyanis 64 esztendősen, 1830 júniusában léphetett trónra.



Károly édesanyja, a 92 esztendős II. Erzsébet királynő csaknem 67 éve ül az Egyesült Királyság trónján, vagyis Károly herceg hivatalosan ugyanennyi ideje a brit trón elsőszámú várományosa.



A trónörökös ezzel is abszolút rekorder az angol-brit monarchia történetében: már 2011. április 20-án megdöntötte a trónra várás időrekordját, amelyet addig ükapja, VII. Eduárd, az 1901-ben, 82 évesen, 63 évi, hét hónapnyi és három napnyi uralkodás után elhunyt Viktória királynő fia tartott. VII. Eduárd, aki 1841-ben, édesanyja uralkodásának ötödik évében született, 59 évet, két hónapot és 13 napot töltött trónörökösként, a trónon viszont már csak kilenc év adatott meg neki.



Károly herceg a 70. születésnapja alkalmából vele és róla készített BBC-portréműsorban - amelyet a brit közszolgálati televízió a múlt héten sugárzott - megígérte, hogy uralkodóként már nem fog "mindenbe beleszólni".



A brit udvari protokoll szigorú határokat szab annak, hogy az Egyesült Királyság mindenkori uralkodója mikor mit mondhat a nyilvánosság előtt. Az egyik legszigorúbb szabály az, hogy napi politikai kérdésekben egyáltalán nem nyilváníthat véleményt, még kevésbé tehet kísérletet saját kormánya politikai döntéseinek befolyásolására.



Károlyról ugyanakkor köztudott, hogy az elmúlt évtizedekben nem tett lakatot a szájára, ha nem tetszett neki valami, és véleményét rendszeres magánlevelekben is kifejtette például Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnöknek és minisztereinek.



Komoly feltűnést keltett az is, amikor II. Erzsébet királynő 2015 októberében állami látogatáson fogadta Londonban Hszi Csin-ping kínai elnököt, és Károly herceg és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő távol maradt a vendég tiszteletére rendezett bankettről.



Az udvar annak idején erre nem adott hivatalos magyarázatot, de egybehangzó brit sajtóértesülések szerint a trónörökös ezzel akarta érzékeltetni, hogy fenntartásokkal viseltet Kína emberi jogi gyakorlatával szemben.



A születésnapi BBC-műsorban ugyanakkor a walesi herceg kijelentette: mindig azon igyekezett, hogy bármit tesz is, annak ne legyen pártpolitikai jellege. Elismerte azonban, hogy uralkodóként "egészen más" magatartást kell majd tanúsítania, mint trónörökösként, mivel "a két helyzet teljesen különbözik egymástól".



II. Erzsébet királynő nagyszabású ünnepi fogadást és vacsorát rendez elsőszülött fia 70. születésnapján a Buckingham-palotában, az első számú londoni királyi rezidencián. Hírek szerint az eseményen több európai uralkodó, illetve trónörökös is részt vesz.



Várhatóan jelen lesz Károly édesapja, a 97 esztendős Fülöp herceg is, aki tavaly ősszel ugyan visszavonult a közszerepléstől - az I. világháborút lezáró tűzszünet 100. évfordulóján rendezett vasárnapi londoni megemlékezésen sem vett részt, hosszú évtizedek óta először -, ám jeles családi eseményeken azért rendre megjelenik.