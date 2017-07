Szerdán indul a Balaton Sound rengeteg sztárfellépővel

A nagyszínpadon fog játszani az első napon a világ legjobb dj-i között számon tartott két holland, Don Diablo és Armin van Buuren, a második napon a svéd Axwell & Ingrosso, illetve a szintén holland Tiesto. Pénteken két amerikai fellépő lesz, a pop/R&B/dance énekes Jason Derulo és a dj KSHMR, július 8-án szombaton pótolja tavalyi elmaradt koncertjét a német Robin Schulz és ugyanezen a napon érkezik a norvég Kygo, aki először lép fel Magyarországon. A zárónapon, július 9-én vasárnap az amerikai Marshmello és a holland Hardwell ad műsort.



A Party Arénában kapott helyet Afrojack vagy a szintén a holland elektronikus élvonalhoz tartozó R3hab, illetve Nicky Romero.



A Jäger Aréna javarészt a hazai élvonalat vonultatja fel, mások mellett itt lesz a Punnany Massif, a Halott Pénz, a Wellhello, a Brains, a Bëlga, a nemzetközi színteret a Sigma, a Bloody Beetroots, Example & Dj Wire képviseli. A techno, tech-house neveket felvonultató Heineken Beachen színpadra lép Jamie Jones, Jan Blomqvist, Sasha, Erick Morillo, Dubfire és John Digweed, Hot Since 82 és Flavio Folco.



A kisebb helyszínek közé tartozik a Moyra Colour Beach, itt olyan külföldi dj-kre pöröghetnek a látogatók, mint Niconé, Ray Okpara, Robert Dietz vagy Guti. A Sound & Bass Stage-en pakolja a vinyleket Hypoxia, Turno, Murdock, Disaszt, Redpill vagy Dj Guv.



Magyarországon is bemutatkozik az Elrow, a világ egyik legkeresettebb partisorozata, ami a Soundon a vízen és a vízparton is egyedi helyszínnel várja a közönséget napi két turnusban, a nagyszínpad programja előtt és után. A fellépők között lesz Henry Saiz, Edu Imbernon, a Lengyelországból érkező Catz 'N Dogz duó, a német Anja Schneider, Bastian Bux, De La Swing, Eddy M, Mario Biani és Toni Varga.



Új színfoltok lesznek a Balaton Sound látványvilágában a Szigeten már sikeres utcaszínházak. A német Oakleaf Stelzenkunst gólyalábas társulat két műsorral jön: nappal sakkbábuknak öltözve, éjszaka különleges jelmezeikben vonulnak fel. A francia Compagnie Planéte Vapeur társulat Aquatica című produkciójával a víz alatti világ hangulatát hozza a fesztivál területére, a brit Spark! produkcióját dinamikus koreográfiák, játékos karakterek, dobok és változatos fénytechnika jellemzi. Riói hangulattal, szamba táncosokkal, capoeirásokkal és batucada dobosokkal érkezik a Bloco de Budapeste csapata.



A Sound külső helyszíne a partihajó, amelyen ezúttal Max Cooper, Jan Blomqvist, Eelke Kleijn, Sasha és az Art Department zenél.