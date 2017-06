Szeptemberben drogfutárként láthatjuk a mozivásznon Tom Cruise-t

Tom Cruise alakítja a Universal megtörtént események alapján forgatott drogdrámájának főszerepét az ősszel a mozikban kerülő American Made című filmben.Cruise repülőgép-vezetői tudását és sármját is megcsillogtatja Doug Liman új filmjében, amelyben a CIA-nak, az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatalnak (DEA) és Pablo Escobar drogbárónak egyszerre dolgozó pilótát alakít.A forgatókönyv a drogfutárként és az amerikai hatóságok beépített embereként is dolgozó pilóta, Barry Seal történetét idézi fel - írta a Variety.com.A "Kövér ember" becenevű Seal a hírhedt Medellín kartell pilótája volt, de egyúttal a CIA-nak is dolgozott. A csempész kannabiszt és kokaint szállított Dél-Amerikából az Egyesült Államokba 1976 és 1984 között. Hogy elkerülje a börtönt, hajlandó volt együttműködni az amerikai hatóságokkal. 1986-ban egy Baton Rouge-i védett házban lőtték agyon a kartell bérgyilkosai.A készülő film már két éve, forgatásakor a címlapokra került, mert a produkció egy kisgépe vélhetően a rossz idő miatt lezuhant Kolumbiában, a személyzet két tagja életét vesztette, egy harmadik pedig súlyosan megsérült.Cruise abban az időben szintén dolgozott a produkción, de nem volt a gépen.A Universal tavaly változtatta meg a film címét és premierjének időpontját, így a korábbi Mena helyett American Made címmel kerül a mozikba az eredetileg tervezett január helyett szeptember végén.Cruise és Liman már A holnap határa című sci-fi akciófilmen is együtt dolgozott. Az American Made szereposztásában Domhnall Gleeson, Lola Kirke, Jesse Plemons, Jayma Mays, Sarah Wright Olsen és Caleb Landry Jones neve is olvasható.