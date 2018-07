Szenzációs új dallal jelentkezett Majka, Curtis és Király Viktor - videó

Hazánk legnépszerűbb rapper duója, Majka és Curtis utoljára tavaly dolgozott Király Viktorral: 2017-ben jelentették meg közös bombafelvételüket, a "Hatodik emelet" című dalt, amelynek hivatalos klipje azóta közel 5 millió klipmegtekintést generált a YouTube-on.Az új szám, a "Füttyös" minden bizonnyal még ezt a sikert is túl fogja szárnyalni, sőt, mi arra tippelünk, hogy meg fogja közelíteni a "Belehalok" című, örökérvényű Majka – Curtis – BLR sláger eredményeit. Ami nem kis teljesítmény, ugyanis a 2012-es track minden idők legnézettebb videója YouTube-on, már az 52 millió kattintást is elhagyta, és nincs olyan magyar ember, aki ne ismerné...Az új felvételért a közönség egyenesen megbolondul: azonnal megjegyezhető refrénje és Király Viktor karakteres hangja (és MAGYAR éneke!) tökéletes párost alkotnak, miközben Majka és Curtis igazi rosszfiú rappel hozzák a sötét oldalt egy dübörgő, feszes és ultramodern alapra. A huligán himnuszhoz egy hihetetlenül látványos képi anyag is készült, amelyet Elek Péter rendezett, aki már a "Mikor a test örexik" című kisfilmet is együtt készítette Majesszel. A "Füttyös" videója Las Vegas legfényűzőbb kaszinóiba repíti a két rappert, Király Viktort pedig egy budapesti panelnegyed kifejező utcáin láthatjuk, ami bravúros kontrasztot teremt a klipben.Majka a 2000-es évek eleje óta a magyar showbiznisz első számú fenegyereke. Rádiós és tévés műsorvezető, rapsztár, valamint általánosan elismert celebritás és megmondó ember. Curtis-szel együtt olyan kitörölhetetlen slágereket gyártott az elmúlt években, mint a "Belehalok", az "Elvitted a szívemet", a "Mindenki táncol /90’/" és a "Csak te létezel". A duót országszerte mindenhol teltház fogadja. Augusztusban a Szegedi Ifjúsági Napokon, a Strand Fesztiválon és Balatonfüreden hergelik a hűséges, bulifüggő közönséget, szeptemberben pedig a Budapest Parkban búcsúztatják majd a nyarat. Az utóbbi koncertre mindössze 44 nap alatt elkeltek a jegyek, amellyel Majka újabb országos rekordot döntött meg, igaz, az előző rekordot is ő állította fel.