Szenzációs fotó a Han Solo-film első forgatási napjáról

Elkezdődött a Han Solo-film forgatása a londoni Pinewood Stúdióban - jelentette be kedden a Walt Disney filmvállalat.



A Disney mellékelte a közleményhez az első, hétfői forgatási napon készült fotót is, amelyen a stáb a főhős űrhajója, az Ezeréves Sólyom vezérlőpultját veszi körül.



Han Solót, akinek szerepét a korábbi Star Wars-filmekben Harrison Ford játszotta, most Alden Ehrenreich alakítja. A színész a fotón többek között Woody Harrelson, Emilia Clarke és Donald Glover társaságában látható.



A filmet Phil Lord és Christopher Miller rendezi, akik korábban A Lego kaland című animációs filmet készítették.



"Nem tudunk semmi vicceset mondani, mert nagyon meg vagyunk hatva és igazán szerencsésnek érezzük magunkat" - fogalmazott a rendeződuó.