Szembeszáll támadójával Pásztor Anna

November hatodikáig mindenképpen börtönben marad a férfi, aki augusztus elején késsel akarta megtámadni Pásztor Annát az Anna and the Barbies koncertjén –Az énekesnő a napilaptól értesült az előzetes letartóztatás meghosszabbításának híréről, s bár valamelyest megkönnyebbült, kijelentette: ha támadója nem változik meg a letartóztatása alatt, és tovább fenyegeti, akkor felveszi a kesztyűt.– Nem árulok el titkot, hogy tűkön ültünk, ezt a hírt vártuk – mondta aújságírójának telefonon Anna. – Remélem, hogy ez a pár hét vagy hónap gondolkodás elég lesz, hogy ez az ember rájöjjön, hibázott. Ha így lesz, ő is el tudja engedni ezt az egészet és én is, és végre mindenki élheti tovább a maga kis életét – magyarázta az énekesnő. – Hiszek az embe­rekben, a jószándékban, ezért remélem, hogy ha kiengedik, a családja és a gyülekezete, ahova jár, szeretettel veszi majd körül, és megkapja azt a figyelmet, amit tőlem remélt a viselkedésével.Ha nem így lesz, akkor Anna szerint a B verzió lép életbe, ő és a stábja is minden szükséges intézkedést megtesz, hogy családjával együtt biztonságban legyen.