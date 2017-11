Székhelyi József súlyos betegséggel küzd

Székhelyi József. Fotó: Czerkl Gábor

– Komoly egészségügyi problémával nézek szembe, miközben a számomra meghatározó, gyönyörű munkáimat végzem. Lelkileg és fizikailag nem könnyű korszakot élek meg, hogy finoman fejezzem ki magam – mondta a Borsnak Székhelyi József , Jászai-díjas színművész, aki látszólag fáradhatatlanul dolgozik, több színházban is játszik. – Mellkasi problémával műtöttek, és eközben az orvosok feltárták, hogy a baj nem közönséges. Rövidre fogom, az orvosaim szerint rákos vagyok. Ez a helyzet.

A Szép jó estét, Mr. Green című darabban jelenleg is játszik. A végsőkig küzd, hogy tökéletesen ellássa feladatait

Az elmúlt időszakban tíz kilót fogyott színész elmondta, megpróbál minden energiájával megbirkózni a helyzettel, nem adja föl, és bízik orvosai szaktudásában. - Nem gyöngülhetek, hogy a feladataimnak eleget tudjak tenni, hogy apuka maradhassak egy darabig legalább. [...] A legsebezhetőbb pontom a türelem. Világ életemben az volt a bajom, hogy nem vagyok elég türelmes. Szinte alig alszom, mert eszem magam. Ahogy a Hamletben mondják: „csak ne volnának rossz álmaim".Bár környezete győzködi, hogy pihenjen, ő a munkájával és a családdal szeretne foglalkozni.– Most pihenésről nincs szó – hárít tüstént. – Most munka van, meg család. Főleg a család, a gyerekeim, unokáim, az életünk. Mert első az élet. De annak szerves része a szakmai életem is. Nem lehetek inaktív, nem merülhetek el az önsajnálatban, nem szabad igazodnom ehhez az igazodhatatlan origóhoz, hogy baj van. A bajjal foglalkozzanak a szakemberek, nekem az a dolgom, hogy az instrukciójukat betartva, megpróbáljak úrrá lenni azon, ami megpróbál engem megsemmisíteni. Nem könnyű. Vár rám mindenféle terápia, amelyekről még nem tudok beszámolni. Műtét utáni lábadozásban vagyok, utókúrákkal összekötve. Egy hónap alatt, hat liter folyadékot vettek le a mellkasomból. Ez azért sokat elmond. Miért? Összefüggésben lehet egy év eleji bordatörés utáni mellkasi traumával, vagy bakteriális fertőzésekkel, vagy azzal a nyommal, amit a sebész talált a mellhártyámon. Az egy rosszindulatú nyom, az eredetét még keressük.

A Bors megkérdezte a színésztől, hogy mellkasi műtétje után miért a színházat választotta a pihenés helyett.– Azért, mert úgy gondoltam, hogy a Poligamy portásának nincs rákja. Mr. Greennek nincs rákja. Halpern úrnak nincs rákja – utal a szerepeire. – Ezt csak így lehet gondolni. A szerepnek nem lehet az a baja, ami az én bajom. A szerep másik szférája az életemnek, persze én vagyok paradox módon. Az élet megy tovább. Most azért fogalmazok ilyen árnyaltan a pszichológia nyelvén, mert november 25-től Freudot játszom a Spinoza Színházban. Ő értett a lélekhez. Pont ezt próbálom. Este életem egyik legkedvesebb szerepét játszhatom újra a Szép jó estét, Mr. Greenben, Mr. Greent. Arra összpontosítok minden idegszálammal, hogy a zsúfolt ház ne csalódjon bennem, ne egy trotlit lássanak, hanem pazar előadást. A darab mindig hatalmas, ordító siker, ami sok erőt ad, ahogy a nyílt színi tapsok is a Madách Színházban. Ez az életelixír, az öt és fél éves kislányom, Sára, a gyerekeim csodás szeretete, a feleségem hihetetlen, odaadó gondozása mellett. Ezek nagyon fontosak. A családom és a szakmám támogatásával érzek elég erőt, motivációt magamban arra, hogy túljussak ezen a nehéz korszakon. Bár nem tudom, hogy még mi vár rám. Ez nyomaszt és tesz türelmetlenné. Köszönöm az együttérzést, a közönség szolidaritását, sokat segít, ha érzem a támaszt mindenhonnan.