Szegedi egyetemisták varázsolták élővé a Macskafogó egyik kultikus dalát

A kétperces videó a Szegedi Tudományegyetem Károlyi Mihály Kollégiumának házi versenyére készült, pontosabban a Kollégiumi Pajkosságok napokra, amit minden évben megrendeznek - írja a Bors A versenyben eddig a második helyen áll a kollégium 7. emeletének csapata, paródiájukat több mint 22 ezren látták a legnagyobb videómegosztón, sőt még az eredeti kultfilm hivatalos oldala, a macskafogo.hu is megosztotta ezt a videót.– A videót közösen találtuk ki, egy nap alatt forgattuk, és körülbelül két nap volt az utómunka. Nagyon örültünk, hogy a macskafogósoknak is tetszett, és persze reméljük, hogy mi fogunk nyerni – mondta el a lapnak Farkas Bence, az egyik alkotó.A videó igazi low-budget alkotás, például tévé helyett egy mikrohullámú sütőn nézi Safranek a műsort, egyikük pedig az énekes lány farkát damillal húzogatta. Hogy teljes legyen a vicc, a négy patkány mindegyikét fiú játszotta el – pedig belőlük kettő lány –, a végére a balettben ugrálás is sikerült, ütemre.