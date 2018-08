Száztíz film indul az idei Országos Diákfilmszemlén

A szervezők közlése szerint a fiatal filmesek alkotásait bemutató seregszemlére az augusztus 1-jén lezárult jelentkezési határidőig 110 filmet neveztek be, amelyek összesített vetítése ideje 1100 perc. A seregszemlén általános iskolás, középiskolás és fiatal filmes kategóriákban versenyeznek a filmmel és videóval foglalkozó ifjú alkotók. A 20 percnél hosszabb film elő zsűrin vesz részt. A vetítések után az alkotóknak és az érdeklődőknek a szakmai zsűri vezetésével nyilvános konzultációt tartanak. A szemle ideje alatt több kapcsolódó rendezvényen is részt vehetnek az érdeklődők köztük a Polifilm Filmworkshop filmkészítő táborán. Emellett a 25 éves a Diákfilmszemle fotó és tágybemutató című tárlat, valamint Szűcs Sándor Győző grafikai és Fényes Lepka Színezd újra című fotókiállítása is bemutatkozik. Az idei esemény díjait augusztus 26-án adják át. Kategóriák első helyezettje 100-100 ezer forint jutalomba részesül, míg a szemle fődíja 200 ezer forintos jutalommal jár. Mindezek mellett több különdíjat is kiosztanak.