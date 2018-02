Szaúd - Arábiában megépül az első operaház

A legizgalmasabb és a leghíresebb eseményeket hozzuk el idén Szaúd-Arábiába.

Szaúd-Arábia első operaházának felépítését jelentette be csütörtökön a Szórakoztatási Főhivatal. A muszlim arab ország első operaházáról egyelőre csak annyit tudni, hogy a Vörös-tenger partján fekvő Dzsiddában nyílik, építése már megkezdődött, átadása 2022-re várható.Az ultrakonzervatív Szaúd-Arábiában 35 éven át be voltak tiltva a mozik, 20 éven át pedig a koncertek is. A Szórakoztatási Főhivatal vezetője, Ahmed al-Khatib csütörtökön közölte, hogy a tavalyi 2000-rel szemben idén már mintegy 5500 kulturális rendezvényt (show-t, fesztivált, koncertet) tartanak az ország ötven városában.- mondta Ahmed al-Khatib. A fellépők között szerepel Andrea Bocelli, a Maroon 5 és a Cirque du Soleil. Az illetékes bejelentette, hogy a Vision 2030 program keretében 64 milliárd dollárt költenek a helyi szórakoztatás és a kultúra fejlesztésére, hogy a lakosság ne külföldön, főleg a környékbeli liberálisabb országokban kényszerüljön elkölteni a szabadidő eltöltésére szánt pénzét.E célból nyitották meg a mozi- és a koncertpiacot a külföldi, köztük nyugati produkciók előtt. Az első fellépők között volt Nelly amerikai rapper, Yanni görög zenész és Khaled, a rai királya. Az első mozik márciusban nyílnak, 2030-ig 300 filmszínház átadásával számolnak.Az új, reformpárti szaúdi vezetés azt szeretné, ha nem a szaúdiak járnának át szórakozni a szomszédos országokba, hanem megfordulna az irány. Ahmed al-Khatib emlékeztetett arra, hogy Yanni szaúd-arábiai koncertjére 10 százalékban már bahreiniek váltottak jegyet.